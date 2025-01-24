Одним из шагов модернизации высших учебных заведений будет подготовка академических менеджеров среднего звена. О таких нововведениях сообщило Минобразования, пишет 24 Канал.

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Трансформация ЗВО и подготовка новых специалистов

Подготовка новых специалистов начнется в 2025 году. Ориентировочная цифра – около тысячи специалистов, которые будут изучать современные методы управления университетами. Такая необходимость возникает с изменением сети вузов в Украине – их планируют оставить около 100. А соответственно необходимо управление новыми укрупненными учебными заведениями, прохождения определенного адаптивного периода.

Кроме того, МОН планирует в 2025 году расширить охват университетов, что может участвовать в проектах трансформации высшего образования в Украине. Основная цель проекта – повышение конкурентоспособности высших учебных заведений через развитие лаборатории, учебно-исследовательской базы, а также усиление управленческой эффективности и обмена экспертизой для изучения международной практики.

Одну из поддержек в этом процессе трансформации предоставляет Всемирный банк. В рамках совместного проекта UIHERP "Совершенствование высшего образования по результатам" на развитие благоприятности университетов и поддержки системы высшего образования выделено $200 миллионов.

Сейчас сеть мы сократили на девять заведений и в каждом случае усиливаем конкурентоспособность укрупненных центров. Благодаря проекту Всемирного банка эти университеты уже начали получать $1,5 миллиона на современное оборудование, которое позволит повысить эффективность обучения, качество научных исследований и кадрового потенциала,

– отмечает Михаил Винницкий.