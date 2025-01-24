Одним із кроків модернізації закладів вищої освіти буде підготовка академічних менеджерів середньої ланки. Про такі нововведення повідомило Міносвіти, пише 24 Канал.

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Трансформація ЗВО і підготовка нових фахівців

Підготовка нових фахівців розпочнеться у 2025 році. Орієнтовна цифра – біля тисячі спеціалістів, які вивчатимуть сучасні методи управління університетами. Така необхідність постає зі зміною мережі вишів в Україні – їх планують залишити біля 100. А відповідно необхідне управління новими укрупненими закладами освіти, проходження певного адаптивного періоду.

Крім того, МОН планує у 2025 році розширити охоплення університетів, що може брати участь у проєктах трансформації вищої освіти в Україні. Основна мета проєкту – підвищення конкурентоспроможності закладів вищої освіти через розвиток лабораторії, навчально-дослідницької бази, а також посилення управлінської ефективності та обміну експертизою для вивчення міжнародної практики.

Одну з підтримок у цьому процесі трансформації надає Світовий банк. У межах спільного проєкту UIHERP "Удосконалення вищої освіти за результатами" на розвиток сприятливості університетів та підтримки системи вищої освіти виділено $200 мільйонів.

Наразі мережу ми скоротили на дев’ять закладів і в кожному разі посилюємо конкурентоспроможність укрупнених осередків. Завдяки проєкту Світового банку ці університети вже почали отримувати $1,5 мільйона на сучасне обладнання, яке дасть змогу підвищити ефективність навчання, якість наукових досліджень та кадрового потенціалу,

– зазначає Михайло Винницький.