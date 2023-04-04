Хто з дітей може харчуватися безкоштовно у школах та садках

Більшість батьків оплачують харчування своїх дітей у навчальних закладах. Однак є категорії учнів, які частково платять за харчування або й не платять взагалі.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, хто з дітей може харчуватися у школах та садках безкоштовно.

Читайте Як мають харчуватися діти, що навчаються онлайн: у МОЗ розповіли

Хто з дітей може харчуватися безкоштовно

Право на безплатне харчування надають дітям, які навчаються у садках, школах, училищах і коледжах. До них належать такі категорії:

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

діти з особливими освітніми потребами;

діти з малозабезпечених сімей;

діти з сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України, осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності тощо;

діти-переселенці;

мають статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

учні закладів освіти, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також діти, евакуйовані з зони відчуження, ті, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і які проживали в зоні обов'язкового відселення.

Часто місцева влада забезпечує безплатним харчуванням учнів 1 – 4 класів.

Горбачов також додав, що для батьків, у сім'ях яких зростає троє і більше дітей, розмір такої плати зменшили на 50%.

До теми Вони дуже шкідливі: які продукти не можна давати школярам

Харчування дітей у дитячих садочках

Харчування у дитсадках та закладах оздоровлення і відпочинку залежить від режиму роботи закладу.

Пільгові умови оплати харчування дітей у дитсадках для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших груп, які потребують соціальної підтримки, надають за рішенням органу місцевого самоврядування.