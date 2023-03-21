Освіта й культура – основа безпеки: чого очікувати від Оксена Лісового, який може очолити МОН

Нарешті в керівництві держави зрозуміли, що саме освіта і культура є основою безпеки. Так, невдовзі МОН очолюватиме нова людина.

Щоб мати економічні зрушення, які часто пов'язані з обороною, треба мати добру освіту й культуру. Вони завжди йдуть флагманами перед тим, щоб проводити зміни у державі, суспільстві, середовищі чи спільноті. Про це 24 Каналу сказала народна депутатка Наталія Піпа.

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Науковець, педагог та військовий

Безумовно, Міністерство освіти та науки має очолювати гідна людина. В Україні призначення в уряд нерідко супроводжують скандалами, критикою та незгодою. Цього разу всі фахові люди стверджують, що Оксен Лісовий – це саме той кандидат, який мав би очолити відомство.

"Сподіваюся, що найближчим часом кандидатура пана Оксена має бути винесена. Комітет теж має дати свій висновок – підтримає чи не підтримає міністра. Можу сказати, що це буде одноголосно або майже одноголосно", – вважає Піпа.

Народна депутатка про кандидатуру нового міністра освіти й науки: дивіться відео

За словами народної депутатки, його діяльність має конкретні результати. Ця людина не лише фахова, а й доброчесна. Чоловік одразу пішов добровольцем у десантно-штурмові війська.

Він говорив, що декілька разів прощався з життям за минулий рік… Але, якщо вдалося вижити, вдасться зробити зміни у Малій академії наук, так вдасться зробити зміни і загалом в освіті України,

– наголосила народна депутатка.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зумів переконати Офіс Президента у тому, що людину потрібно змінювати. Як зауважує Піпа, саме Федоров буде більш політичною особою, йому планують надати повноваження віцепрем'єр-міністра з питань цифрової трансформації та освіти. Відповідно питання грошей від Мінфіну, політичної ваги та впливу буде більше на ньому. натомість Лісовий буде займатися тим, що безпосередньо стосується освіти.

У цьому випадку це дуже добре, тому що Федоров має великий вплив на прийняття рішень в Офісі Президента, тому саме такий мікс мав би забезпечити такий собі прорив в освіті, хоча й в умовах війни про це говорити важко. Але дещо можна краще організувати вже зараз,

– запевняє Піпа.

Зокрема, йдеться про зараховування усіх дисциплін нашим дітям із закордону та додаткове вивчення української мови, літератури й історії України. "Оксен це розуміє, і, я думаю, це буде одне з першим його рішень, коли він стане міністром", – підсумувала народна депутатка Наталія Піпа.

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