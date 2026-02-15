"У таких людей є проблеми": Лісовий жорстко висловився про російську мову, коли літають ракети
- Міністр освіти Оксен Лісовий обговорив проблему російськомовних директорів та колективів у школах України.
- Лісовий підкреслив, що неспівставлення прильоту ракети з мовою свідчить про проблеми з причинно-наслідковим мисленням, і вказав на необхідність системного підходу до управління школами.
Міністр освіти Оксен Лісовий наголосив, що обурення через російськомовних директорів та колективи шкіл пов'язане з виборами місцевої влади та діями самих директорів. Він додав, що неспівставлення прильоту ракети з мовою спілкування свідчить про проблеми з причинно-наслідковим мисленням.
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій обговорив проблему російськомовних директорів та колективів у школах України.
Що сказав міністр про російську мову?
За словами Лісового, використання російської для навчання – це питання освіти дорослих, відповідальності самих директорів та органів місцевого самоврядування, які їх призначають.
Сьогодні ми обурюємося через російськомовного директора та колектив у закладі освіти, але рідко проводимо паралель між тим, кого обираємо до місцевої влади,
– підкреслив міністр.
Він також зазначив, що мовне питання у школах неможливо розглядати ізольовано від ширшого контексту громадянської відповідальності.
Якщо у людини не корелюється прильот ракети з російською мовою – то у неї є певні проблеми з причинно-наслідковими зв'язками,
– сказав Лісовий.
Міністр додав, що зміни в мовній політиці освітніх закладів можливі лише за умови системного підходу до управління школами та активної позиції батьків і місцевих спільнот.
Які скандали, пов'язані з мовним питанням нещодавно були в Україні?
В Одесі викладач дублював матеріал російською мовою через дитину з Росії, яка не розуміє української, що викликало обурення серед батьків. Адміністрація школи перепросила за інцидент і повернула кошти, але мати залишилася незадоволеною через використання російської мови в освітньому процесі.
У Києві адміністраторка розважального закладу відмовилася переходити на російську мову на вимогу клієнтів. Відео інциденту викликало захоплення користувачів соціальних мереж принциповою позицією працівниці.
У соцмережах також поширили інформацію про те, що у Львові російськомовній дитині нібито не дали подарунок в садочку. Львівська міська рада заявила, що такі конфлікти є спробою посіяти розбрат і недовіру серед людей.