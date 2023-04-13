Міністр освіти зробив заяву про скорочення кількості предметів у школах

Кількість предметів у школах треба зменшити. Загалом вона має бути раціональною.

У цьому переконаний міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. При цьому він не вважає, що треба кількість предметів у школах збільшувати.

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Так, міністр вважає, що кількість предметів у школі має бути раціональною і вона має бути не збільшена, а зменшена.

Також він прокоментував можливість повернення у школах початкової військової підготовки. За словами Лісового, треба обговорювати це питання виважено.

Для дітей важливо розуміти свою здатність протистояти... Ми не маємо втягувати дітей ментально у війну. Але дати деякі інструменти, звісно, можна. Тому певний рівень підготовки підліткам для старших класів можна дати,

– наголосив очільник МОН.

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