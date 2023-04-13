Міністр освіти зробив заяву про скорочення кількості предметів у школах
Джерело:"Сніданок з 1+1"
Кількість предметів у школах треба зменшити. Загалом вона має бути раціональною.
У цьому переконаний міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. При цьому він не вважає, що треба кількість предметів у школах збільшувати.
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Лісовий зробив заяву про скорочення кількості предметів у школах
Так, міністр вважає, що кількість предметів у школі має бути раціональною і вона має бути не збільшена, а зменшена.
Також він прокоментував можливість повернення у школах початкової військової підготовки. За словами Лісового, треба обговорювати це питання виважено.
Для дітей важливо розуміти свою здатність протистояти... Ми не маємо втягувати дітей ментально у війну. Але дати деякі інструменти, звісно, можна. Тому певний рівень підготовки підліткам для старших класів можна дати,
– наголосив очільник МОН.
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- Перш за все в Україні дбатимуть про безпеку учнів та вчителів під час освітнього процесу.
- Не менш важливим завданням на сьогодні є і повернення до очного навчання.
- Ще одне важливе завдання, яке ставить для реалізації МОН, – організація якісного онлайн-навчання. Це для школярів за кордоном та тих, хто через безпекову ситуацію в Україні змушений вчитися дистанційно.
- Серед інших важливих завдань для втілення – тотальна цифровізація та оптимізація доступу до освіти через створення індивідуальних кабінетів.
- Ще одним пріоритетом МОН є модернізація та трансформація системи професійної освіти.