Міносвіти хоче об'єднати два університети в Івано-Франківську
Джерело:Суспільне
В Україні триває модернізація мережі вищих навчальних закладів. У Міносвіти вважають, що Івано-Франківський національний медичний університет варто приєднати до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Про це заявив заступник очільника Міносвіти України Михайло Винницький. І додав, що ідея окремого медуніверситету у світі не прижилася, тож студенти-медики повинні вчитися на факультетах, які є частиною класичних ЗВО.
Дивіться також У Міносвіти зробили заяву про критерії об'єднання вишів
МОН – "за" об'єднання
Винницький каже, що в Івано-Франківську має бути один технічний університет і один класичний університет з потужною медичною складовою. Тому два вищезгадані виші треба об'єднати. Але це не пріоритетне питання.
Мова йде про покращення якості освіти. Не про оптимізацію в розумінні економії. У Прикарпатському університеті є не те, що найкраща в Україні, а найкраща у Східній Європі кафедра біохімії. І йдеться про базовий курс "Біохімія", який потрібен кожному медику,
– вважає посадовець.
Що кажуть в Івано-Франківському медуніверситеті
Офіційних заяв чи документів щодо об'єднання Івано-Франківського медуніверситету з Прикарпатським наразі немає, каже виконувач обов'язків ректора медуніверситету Руслан Козовий. І додає, що керівництво та колектив не підтримує ідею МОН.
Наші дипломи визнають багато країн. А прикладом міжнародного рейтингу є наші студенти-іноземці, які приїжджають до нас навчатися,
– заявив Козовий.
І додає, що дисципліни кафедри біохімії ІФНМУ мають більше медичний ухил, скерований на підготовку лікарів, фармацевтів, стоматологів, а рівень самої кафедри дуже високий.
Декан медичного факультету Роман Яцишин, який недавно переміг у конкурсі на цю посаду, зазначає, що проти цього об'єднання. Каже, що виш самодостатній.
Ми повинні розвивати медичну освіту. Це – реабілітаційні послуги, медичні послуги, збереження наших студентів чи абітурієнтів для України. Щоб вони не переїжджали в інші країни,
– вважає декан.
Дивіться також В Україні створять центри підтримки для студентів
Яка думка колективу Прикарпатського національного університету
Студентка третього курсу Євгенія Косторнова вважає, що об'єднання вишів, безперечно, вплине на якість освіти, проте це буде відчутно у фінансуванні й організації навчання.
Ректор вишу Ігор Цепенда зазначає, що Прикарпатський національний університет у разі об'єднавчих процесів буде центром через його високий рейтинг. До об'єднання вишів готовий.
Нардепи з Івано-Франківщини при цьому заявляють, що всі три державні університети в Івано-Франківську є самодостатніми та не потребують злиття.
- Раніше Михайло Винницький заявляв про кардинальні зміни у системі вищої освіти.