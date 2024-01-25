Міносвіти назвало дату старту НМТ у 2024 році

У 2024 році усі абітурієнти вступатимуть до вишів за результатами НМТ. Основна сесія мультитесту стартує вже 14 травня.

Про це вказано у наказі Міносвіти України. НМТ відбудеться у формі комп'ютерного тестування.

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Відома дата старту НМТ у 2024 році

Вступні іспити у межах основної і додаткової сесії триватимуть до 19 липня.

Учасники НМТ складатимуть іспит з чотирьох предметів протягом 240 хвилин. Тестування відбудеться в один день. При цьому мультитест передбачає наявність двох блоків, на які передбачено по 120 хвилин, та перерву між ними тривалістю 20 хвилин.

Перший блок мультитесту міститиме завдання з української мови та математики, другий – завдання з історії України та вибіркового предмета.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Зауважимо, що обов'язковими предметами на НМТ-2024 будуть:

укаїнська мова;

математика;

історія України.

Четвертий предмет для складання учасники зможуть вибрати під час реєстрації для участі в НМТ з такого переліку:

українська література;

біологія;

географія;

хімія;

фізика;

англійська, німецька, французька або іспанська мова.

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Раніше ми також розповідали, коли стартує реєстрація на мультитест.