Міносвіти назвало дату старту НМТ у 2024 році
Джерело:Osvita.ua
У 2024 році усі абітурієнти вступатимуть до вишів за результатами НМТ. Основна сесія мультитесту стартує вже 14 травня.
Про це вказано у наказі Міносвіти України. НМТ відбудеться у формі комп'ютерного тестування.
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Відома дата старту НМТ у 2024 році
Вступні іспити у межах основної і додаткової сесії триватимуть до 19 липня.
Учасники НМТ складатимуть іспит з чотирьох предметів протягом 240 хвилин. Тестування відбудеться в один день. При цьому мультитест передбачає наявність двох блоків, на які передбачено по 120 хвилин, та перерву між ними тривалістю 20 хвилин.
Перший блок мультитесту міститиме завдання з української мови та математики, другий – завдання з історії України та вибіркового предмета.Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.
Зауважимо, що обов'язковими предметами на НМТ-2024 будуть:
- укаїнська мова;
- математика;
- історія України.
Четвертий предмет для складання учасники зможуть вибрати під час реєстрації для участі в НМТ з такого переліку:
- українська література;
- біологія;
- географія;
- хімія;
- фізика;
- англійська, німецька, французька або іспанська мова.
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Раніше ми також розповідали, коли стартує реєстрація на мультитест.