У Міносвіти назвали два головні критерії реорганізації університетів

Міносвіти України має намір модернізувати мережу вишів та об'єднати окремі ЗВО. Посадовці при цьому оприлюднили орієнтовні критерії цієї трансформації.

Під час засідання Спілки ректорів вишів МОН презентувало пропозиції щодо реформування системи вищої освіти. Також посадовці оприлюднили орієнтовні критерії, відповідно до яких відбуватиметься об'єднання ЗВО у нашій державі.

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За яким принципом об'єднуватимуть виші

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький окреслив два головні критерії, які впливатимуть на укрупнення ЗВО.

Відповідність кількості населення міста чи області

У містах, де проживає менше ніж 100 тисяч населення й працює один виш, його варто зберегти (мова йде про Острог, Глухів, Дрогобич, Ізмаїл, Ніжин, Кам'янське тощо). Адже ЗВО, за словами посадовця, тут є практично містоутворювальними закладами.

У містах, де мешкає від 100 до 350 тисяч громадян, варто утримувати не більше двох ЗВО (наприклад, Полтава, Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернігів, Луцьк, Житомир, Суми).

У містах із кількістю мешканців більш як 350 тисяч можна формувати мережу ЗВО, що передбачає заклади трьох типів:

навчальні інститути, які мають тісний зв'язок із роботодавцем;

дослідницькі університети;

міжгалузеві (світоглядні) або спеціалізовані (наприклад, музичні) академії.

2. У ЗВО (крім містоутворювальних і спеціалізованих академій) має бути не менше 5 тисяч студентів денної форми навчання

Наша ціль – середня кількість студентів в одному ЗВО України на рівні 10 тисяч. Зараз у закладах МОН середня кількість – 6648,

– повідомив Винницький.

Є й такі виші, додав посадовець, у яких понад 25 тисяч студентів, але усереднена цифра надто низька, що негативно впливає на можливості вибору дисциплін студентами.

Приєднанню будь-якого ЗВО має передувати аналіз стану конкретного ЗВО, що включатиме результати фінансування за критеріями формули, вивчення стану акредитацій освітніх програм, наявність у місті відповідного партнера ЗВО,

– зауважив заступник Лісового.

Винницький також зазначив, що закликав ректорів провести переговори про спільний розвиток.