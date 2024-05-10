У Міносвіти розповіли, чим зумовлена модернізація мережі вишів

Модернізація мережі вишів в Україні, яку недавно взялося втілювати у життя Міносвіти України, є не тільки відповіддю на виклики сьогодення. У відомстві кажуть, що це одне із секторальних зобов'язань нашої держави на шляху до вступу у ЄС.

Про це сповістити у Міністерстві освіти і науки України, коментуючи результати та пріоритетні завдання освітнього відомства у напрямі євроінтеграції. У відомстві при цьому кажуть, що європейські університети вже пройшли етап модернізації мережі.

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Чому МОН ініціювало процес модернізації мережі вишів

У МОН зазначають, що протягом 2000 – 2019 років у європейських країнах відбулося 130 таких випадків модернізації чи укрупнення мережі.

У відомстві також назвали ключовим результатом у напрямку євроінтеграції української освіти ухвалення закону, який суттєво розширює можливості студентів у формуванні індивідуальних освітніх траєкторій, вступу на міждисциплінарну освітню програму та автономію вишів у розробленні та реалізації освітніх програм.

У МОН також наголосили, що, попри повномасштабне вторгнення, наша держава не зупиняється у своїх європейських прагненнях. У червні 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС та має чітке розуміння подальших кроків та реформ, необхідних для досягнення критеріїв членства.

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