Про це сповістити у Міністерстві освіти і науки України, коментуючи результати та пріоритетні завдання освітнього відомства у напрямі євроінтеграції. У відомстві при цьому кажуть, що європейські університети вже пройшли етап модернізації мережі.
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Чому МОН ініціювало процес модернізації мережі вишів
У МОН зазначають, що протягом 2000 – 2019 років у європейських країнах відбулося 130 таких випадків модернізації чи укрупнення мережі.
У відомстві також назвали ключовим результатом у напрямку євроінтеграції української освіти ухвалення закону, який суттєво розширює можливості студентів у формуванні індивідуальних освітніх траєкторій, вступу на міждисциплінарну освітню програму та автономію вишів у розробленні та реалізації освітніх програм.
У МОН також наголосили, що, попри повномасштабне вторгнення, наша держава не зупиняється у своїх європейських прагненнях. У червні 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС та має чітке розуміння подальших кроків та реформ, необхідних для досягнення критеріїв членства.
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Як відбувається процес об'єднання ЗВО в Україні
- Близько пів року тому Міносвіти анонсувало процес модернізації мережі вишів у нашій державі.
- Цей процес має на меті не лише скоротити кількість вишів шляхом їх об'єднання, але й покращить у них якість освіти.
- МОН уже презентувало ректорам пропозиції щодо реформування вищої освіти та чекає пропозицій у відповідь.
- Вже відбулися об'єднання окремих вишів у Львові, Харкові, Житомирі та інших містах України.
- Однак процес модернізації мережі університетів на час вступної кампанії призупинили.