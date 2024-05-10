Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины, комментируя результаты и приоритетные задачи образовательного ведомства в направлении евроинтеграции. В ведомстве при этом говорят, что европейские университеты уже прошли этап модернизации сети.

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Почему МОН инициировало процесс модернизации сети вузов

В МОН отмечают, что в течение 2000 – 2019 годов в европейских странах произошло 130 таких случаев модернизации или укрупнения сети.

В ведомстве также назвали ключевым результатом в направлении евроинтеграции украинского образования принятие закона, который существенно расширяет возможности студентов в формировании индивидуальных образовательных траекторий, поступления на междисциплинарную образовательную программу и автономию вузов в разработке и реализации образовательных программ.

В МОН также отметили, что, несмотря на полномасштабное вторжение, наше государство не останавливается в своих европейских стремлениях. В июне 2022 года Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС и имеет четкое понимание дальнейших шагов и реформ, необходимых для достижения критериев членства.

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Как происходит процесс объединения ЗВО в Украине