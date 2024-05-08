Рейтинг создали по показателям базы данных SciVerse Scopus в апреле 2024 года. Она постоянно индексирует более 25 тысяч периодических и непериодических научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам.
Смотрите также Минобразования распределило почти 19 миллиардов гривен между вузами Украины
Какие вузы являются лидерами по показателям Scopus 2024 года
В эту базу попадают публикации научных журналов, материалы конференций, книжных изданий и тому подобное.
В рейтинговой таблице украинские университеты ранжированы по индексу Гирша – количественным показателем, основанный на числе научных публикаций и количества их цитирований.
Самый высокий индекс среди украинских ЗВО имеет Киевский национальный университет имени Шевченко.
Второе место рейтинга занял Харьковский национальный университет имени Каразина.
На третьей позиции – Львовский национальный университет имени Франко.
Рейтинг других вузов вы можете посмотреть в таблице.
Рейтинг вузов по показателям базы данных SCIVERSE SCOPUS
|МЕСТО ￬
|УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
|КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ
|КОЛИЧЕСТВО ЦИТИРОВАНИЙ
|ИНДЕКС ХУЖЕ 2024
|ИНДЕКС ХУЖЕ 2023
|РАЗНИЦА (2024–2023)
|1
|Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
|26233
|207173
|129
|117
|12
|2
|Харьковский национальный университет имени Каразина
|13961
|101782
|89
|85
|4
|3
|Львовский национальный университет имени Ивана Франко
|10060
|73255
|78
|74
|4
|4
|Одесский национальный университет имени Мечникова
|4816
|37046
|75
|72
|3
|5
|Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
|13033
|62583
|74
|70
|4
|6 (+1)
|Сумской государственный университет
|5341
|54293
|73
|62
|11
|7 (-1)
|Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
|5031
|29500
|70
|69
|1
|8 (+1)
|Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого
|2614
|23353
|66
|60
|6
|9 (-1)
|Национальный университет "Львовская политехника"
|13291
|68814
|65
|61
|4
|10
|Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
|1 962
|24114
|63
|59
|4
|11
|Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
|6798
|33382
|59
|57
|2
|12 (+1)
|Днепровский государственный медицинский университет
|1 225
|24353
|58
|53
|5
|13 (+4)
|Харьковский национальный медицинский университет
|2969
|21590
|57
|48
|9
|14 (+1)
|Национальный медицинский университет имени Богомольца
|2928
|15977
|57
|51
|6
|15 (-3)
|Донецкий национальный медицинский университет
|1 689
|13784
|57
|55
|2
|16 (-2)
|Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара
|5353
|27467
|54
|52
|2
|17 (+2)
|Национальный университет здравоохранения Украины имени Шупика
|1846
|15175
|53
|45
|8
|18 (-2)
|Украинский государственный химико-технологический университет
|2014
|15531
|51
|48
|3
|19 (-1)
|Ужгородский национальный университет
|3942
|22436
|50
|47
|3
|20
|Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого
|788
|9829
|48
|45
|3
|21
|Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
|3896
|19245
|46
|42
|4
|22
|Национальный аэрокосмический университет имени Жуковского "Харьковский авиационный институт"
|2797
|17400
|44
|41
|3
|23 (3)
|Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
|1 199
|9976
|43
|38
|5
|24 (-1)
|Харьковский национальный университет радиоэлектроники
|4850
|18994
|42
|40
|2
|25 (+2)
|Запорожский государственный медико-фармацевтический университет
|3783
|13840
|41
|37
|4
|26 (-2)
|Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
|1 075
|7362
|41
|40
|1
|27 (10)
|Национальный авиационный университет
|4458
|18070
|40
|31
|9
|28 (+21)
|Межрегиональная академия управления персоналом
|798
|4641
|40
|29
|11
|29 (-4)
|Донецкий национальный университет имени Василия Стуса
|2538
|11062
|39
|38
|1
|30 (-1)
|Национальный технический университет "Днепровская политехника"
|2222
|10411
|39
|36
|3
|31 (-1)
|Волынский национальный университет имени Леси Украинки
|1 530
|11650
|38
|35
|3
|32 (-4)
|Таврический национальный университет имени Вернадского
|1 083
|8733
|38
|36
|2
|33 (-2)
|Криворожский государственный педагогический университет
|537
|5191
|38
|35
|3
|34 (+6)
|Национальный университет водного хозяйства и природопользования Национальный университет водного хозяйства и природопользования
|1 354
|7488
|37
|30
|7
|35 (-1)
|Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского
|1 993
|14296
|36
|32
|4
|36 (-4)
|Национальный лесотехнический университет Украины
|565
|6870
|36
|33
|3
|37 (+4)
|Западноукраинский национальный университет
|1 576
|6728
|36
|30
|6
|38 (-5)
|Криворожский национальный университет
|1 036
|6551
|36
|33
|3
|39 (+13)
|Национальный университет гражданской защиты Украины
|746
|4738
|35
|28
|7
|40 (-5)
|Винницкий национальный технический университет
|1 568
|7421
|34
|32
|2
|41 (+10)
|Сумской национальный аграрный университет
|1 162
|6823
|34
|28
|6
|42 (+5)
|Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова
|1 711
|5707
|34
|29
|5
|43 (-5)
|Украинский государственный университет науки и технологий
|2286
|8783
|33
|31
|2
|44 (-5)
|Национальный университет "Одесская политехника"
|1 674
|7171
|33
|30
|3
|45
|Национальный университет пищевых технологий
|1 186
|6426
|33
|29
|4
|46 (-10)
|Донецкий национальный технический университет
|1 759
|6128
|33
|32
|1
|47 (-5)
|Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко
|801
|6004
|33
|30
|3
|48 (+2)
|Киевский национальный университет строительства и архитектуры
|1 598
|8543
|32
|28
|4
|49 (-3)
|Одесский национальный технологический университет
|1 303
|5954
|32
|29
|3
|50 (-7)
|Буковинский государственный медицинский университет
|1894
|5055
|32
|30
|2
|51 (+20)
|Херсонский государственный университет
|651
|3827
|32
|24
|8
|52 (+1)
|Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа
|1 522
|8032
|31
|27
|4
|53 (-9)
|Национальный фармацевтический университет
|1879
|7129
|30
|29
|1
|54
|Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля
|1 517
|7105
|30
|27
|3
|55
|Донбасская государственная машиностроительная академия
|745
|5594
|29
|27
|2
|56 (-8)
|Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"
|1 035
|3515
|29
|29
|0
|57 (+3)
|Киевский национальный университет технологий и дизайна
|1 151
|6835
|28
|25
|3
|58 (+7)
|Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя
|1 373
|6592
|28
|24
|4
|59 (+8)
|Харьковский национальный университет городского хозяйства имени Бекетова
|1 596
|5923
|28
|24
|4
|60 (+8)
|Украинский государственный университет железнодорожного транспорта
|910
|4312
|28
|24
|4
|61 (-5)
|Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба
|961
|3982
|28
|27
|1
|62 (-5)
|Приазовский государственный технический университет
|931
|3829
|28
|27
|1
|63 (-5)
|Ивано-Франковский национальный медицинский университет
|987
|6912
|27
|26
|1
|64 (+2)
|Государственный биотехнологический университет
|1 515
|6757
|27
|24
|3
|65 (-3)
|Запорожский национальный университет
|1 463
|4815
|27
|25
|2
|66 (-5)
|Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова
|907
|4797
|27
|25
|2
|67 (-8)
|Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого
|533
|3527
|27
|26
|1
|68 (+9)
|Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка
|709
|3305
|27
|23
|4
|69 (+4)
|Государственный университет инфраструктуры и технологий
|587
|2808
|27
|24
|3
|70 (-7)
|Одесский национальный медицинский университет
|1 099
|4831
|26
|25
|1
|71 (+4)
|Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
|949
|4446
|26
|23
|3
|72 (-2)
|Черноморский национальный университет имени Петра Могилы
|681
|3985
|26
|24
|2
|73 (-4)
|Национальный университет "Черниговская политехника"
|675
|3953
|26
|24
|2
|74 (-10)
|Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры
|603
|2851
|26
|25
|1
|75 (-1)
|Национальный университет "Запорожская политехника"
|1807
|5370
|25
|23
|2
|76 (+6)
|Киевский национальный торгово-экономический университет
|1 299
|4433
|25
|21
|4
|77 (+9)
|Украинская медицинская стоматологическая академия
|1 199
|4353
|25
|20
|5
|78 (-2)
|Южноукраинский национальный педагогический университет имени Ушинского
|536
|3256
|25
|23
|2
|79 (-7)
|Университет "Киевская школа экономики"
|212
|2617
|25
|24
|1
|80 (+4)
|Государственный университет "Житомирская политехника"
|677
|2578
|25
|21
|4
|81 (-3)
|Николаевский национальный университет имени Сухомлинского
|317
|2449
|25
|23
|2
|82 (-1)
|Хмельницкий национальный университет
|1 174
|4992
|24
|21
|3
|83
|Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
|935
|3219
|24
|21
|3
|84 (-4)
|Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности
|483
|2549
|24
|22
|2
|85 (-6)
|Одесский государственный экологический университет
|439
|3637
|23
|22
|1
|86 (+3)
|Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
|481
|2659
|23
|20
|3
|87 (+11)
|Николаевский национальный аграрный университет Николаевский национальный аграрный университет
|574
|2501
|23
|18
|5
|88 (+13)
|Херсонская государственная морская академия
|318
|1745
|23
|18
|5
|89 (-2)
|Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца
|885
|3160
|22
|20
|2
|90 (+15)
|Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского
|399
|2322
|22
|17
|5
|91 (+9)
|Государственный университет телекоммуникаций
|504
|2012
|22
|18
|4
|92 (-7)
|Черкасский государственный технологический университет
|488
|1922
|22
|21
|1
|93 (+17)
|Бердянский государственный педагогический университет
|292
|1627
|22
|17
|5
|94 (+1)
|Днепровский государственный аграрно-экономический университет
|733
|2930
|21
|18
|3
|95 (-7)
|Национальный транспортный университет
|717
|2688
|21
|20
|1
|96 (-6)
|Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды
|386
|2675
|21
|20
|1
|97 (-1)
|Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного
|651
|2541
|21
|18
|3
|98 (+24)
|Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
|786
|2186
|21
|15
|6
|99 (-6)
|Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского
|453
|1817
|21
|19
|2
|100 (+2)
|Белоцерковский национальный аграрный университет
|369
|1814
|21
|18
|3
|101 (-9)
|Львовский торгово-экономический университет
|244
|1517
|21
|20
|1
|102 (+14)
|Киевский Университет имени Бориса Гринченко
|893
|2705
|20
|16
|4
|103 (+11)
|Винницкий национальный аграрный университет
|473
|2441
|20
|16
|4
|104 (+9)
|Львовский национальный аграрный университет
|512
|2293
|20
|16
|4
|105 (-6)
|Мариупольский государственный университет
|300
|1818
|20
|18
|2
|106 (-15)
|Донбасская национальная академия строительства и архитектуры
|394
|1649
|20
|20
|0
|107 (-13)
|Луганский государственный медицинский университет
|208
|1329
|20
|19
|1
|108 (+4)
|Одесский национальный экономический университет
|243
|1269
|20
|17
|3
|109 (new)
|ИТ СТЕП Университет
|58
|866
|20
|–
|–
|110 (-7)
|Луцкий национальный технический университет
|887
|3151
|19
|17
|2
|111 (-7)
|Полесский национальный университет
|824
|2500
|19
|17
|2
|112 (-15)
|Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого
|397
|2153
|19
|18
|1
|113 (+2)
|Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
|434
|2014
|19
|16
|3
|114 (-8)
|Одесская государственная академия строительства и архитектуры
|472
|1911
|19
|17
|2
|115 (-7)
|Херсонский национальный технический университет
|554
|1682
|19
|17
|2
|116 (+1)
|Сумской государственный педагогический университет имени Макаренко
|446
|1521
|19
|16
|3
|117 (-6)
|Херсонский государственный аграрный университет
|281
|1478
|19
|17
|2
|118 (+1)
|Международный гуманитарный университет
|187
|1109
|19
|16
|3
|119 (-10)
|Полтавский государственный аграрный университет
|574
|1904
|18
|17
|1
|120
|Житомирский государственный университет имени Ивана Франко
|610
|1890
|18
|15
|3
|121
|Одесский национальный морской университет
|487
|1793
|18
|15
|3
|122 (-15)
|Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко
|325
|1728
|18
|17
|1
|123
|Украинская академия книгопечатания
|360
|1538
|18
|15
|3
|124 (-6)
|Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Шевченко
|266
|1121
|18
|16
|2
|125 (8)
|Университет таможенного дела и финансов
|325
|1284
|17
|13
|4
|126 (-2)
|Университет банковского дела
|125
|946
|17
|15
|2
|127 (+9)
|Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко
|293
|912
|17
|13
|4
|128
|Государственный налоговый университет
|451
|1414
|16
|14
|2
|129 (new)
|Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II
|257
|1315
|16
|–
|–
|130 (+17)
|Подольский государственный университет
|309
|1295
|16
|12
|4
|131 (new)
|Национальная академия государственного управления при Президенте Украины
|247
|1101
|16
|–
|–
|132 (-1)
|Харьковская государственная академия физической культуры
|410
|1087
|16
|14
|2
|133 (+2)
|Военная академия (Одесса)
|401
|1015
|16
|13
|3
|134 (11)
|Национальная академия Национальной гвардии Украины
|252
|964
|16
|12
|4
|135 (-10)
|Национальный педагогический университет имени Драгоманова
|804
|1795
|15
|14
|1
|136 (-10)
|Центральноукраинский национальный технический университет
|434
|1660
|15
|14
|1
|137 (new)
|Государственный университет интеллектуальных технологий и связи
|529
|1354
|15
|–
|–
|138 (-8)
|Харьковский национальный университет внутренних дел
|402
|1076
|15
|14
|1
|139 (-10)
|Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского
|267
|992
|15
|14
|1
|140 (-8)
|Европейский университет
|122
|754
|15
|14
|1
|141 (-4)
|Житомирский военный институт имени Королева
|117
|614
|15
|13
|2
|142 (-4)
|Львовский государственный университет внутренних дел
|527
|1392
|14
|12
|2
|143 (-9)
|Днепровский государственный технический университет
|540
|1056
|14
|13
|1
|144 (-4)
|Донбасский государственный педагогический университет
|255
|917
|14
|12
|2
|145 (+9)
|Киевский национальный университет культуры и искусств
|335
|839
|14
|10
|4
|146 (новый)
|Киевский академический университет
|180
|839
|14
|–
|–
|147 (+4)
|Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого
|143
|614
|14
|11
|3
|148 (15)
|Украинский католический университет
|261
|2378
|13
|8
|5
|149 (-7)
|Ровенский государственный гуманитарный университет
|367
|941
|13
|12
|1
|150 (-7)
|Уманский национальный университет садоводства
|398
|878
|13
|12
|1
|151 (-5)
|Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины
|350
|805
|13
|12
|1
|152 (-8)
|Университет имени Альфреда Нобеля
|202
|781
|13
|12
|1
|153 (-5)
|Центральноукраинский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко
|252
|729
|13
|12
|1
|154 (1)
|Университет менеджмента образования Национальной академии педагогических наук Украины
|108
|595
|13
|10
|3
|155 (+5)
|Киевский медицинский университет
|245
|560
|13
|9
|4
|156 (+1)
|Национальный университет "Одесская морская академия"
|572
|1238
|12
|9
|3
|157 (-18)
|Полтавский университет экономики и торговли
|267
|943
|12
|12
|0
|158 (-17)
|Украинская инженерно-педагогическая академия
|478
|923
|12
|12
|0
|159 (-10)
|Национальный университет "Острожская академия"
|253
|677
|12
|11
|1
|160 (-2)
|Национальная академия внутренних дел
|261
|650
|12
|9
|3
|161 (-11)
|Открытый международный университет развития человека "Украина"
|183
|624
|12
|11
|1
|162 (новый)
|Классический частный университет
|144
|563
|12
|–
|–
|163 (-4)
|Университет Григория Сковороды в Переяславе
|199
|493
|12
|9
|3
|164 (-2)
|Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут
|156
|466
|12
|9
|3
|165 (-13)
|Государственный университет экономики и технологий
|76
|464
|12
|11
|1
|166 (-10)
|Университет экономики и права "Крок"
|110
|445
|12
|10
|2
|167 (-3)
|Национальная академия Службы безопасности Украины
|179
|562
|11
|8
|3
|168 (-2)
|Днепропетровский государственный университет внутренних дел
|236
|527
|11
|8
|3
|169 (-2)
|Донецкий государственный университет внутренних дел
|133
|517
|11
|8
|3
|170
|Измаильский государственный гуманитарный университет
|133
|349
|11
|8
|3
|171 (-6)
|Национальный университет "Одесская юридическая академия"
|325
|713
|10
|8
|2
|172 (-19)
|Полтавский национальный педагогический университет имени Короленко
|215
|536
|10
|10
|0
|173 (new)
|Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова
|125
|353
|10
|–
|–
|174 (-13)
|Хортицкая национальная учебно-реабилитационная академия
|91
|329
|10
|9
|1
|175 (-4)
|Львовский университет бизнеса и права
|53
|253
|10
|8
|2
|176 (-7)
|Одесский государственный аграрный университет
|126
|335
|9
|8
|1
|177 (-1)
|Киевский международный университет
|97
|286
|9
|7
|2
|178 (-10)
|Буковинский университет
|56
|283
|9
|8
|1
|179 (-4)
|Академия труда, социальных отношений и туризма
|56
|261
|9
|7
|2
|180 (-7)
|Международный Европейский Университет
|181
|424
|8
|7
|1
|181 (-9)
|Мукачевский государственный университет
|137
|298
|8
|7
|1
|182 (-8)
|Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя
|156
|261
|8
|7
|1
|183 (+4)
|Одесский государственный университет внутренних дел
|130
|227
|8
|5
|3
|184 (-7)
|Харьковский технологический университет "ШАГ"
|18
|152
|8
|7
|1
|185
|Международный университет финансов
|23
|127
|8
|6
|2
|186 (-7)
|Львовский медицинский институт
|296
|254
|7
|6
|1
|187 (+5)
|Украинская военно-медицинская академия
|144
|228
|7
|4
|3
|188 (new)
|Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука
|73
|176
|7
|–
|–
|189 (-6)
|Харьковская гуманитарно-педагогическая академия
|66
|171
|7
|6
|1
|190 (-12)
|Винницкая академия непрерывного образования
|39
|125
|7
|7
|0
|191 (-5)
|Киевский национальный лингвистический университет
|185
|229
|6
|5
|1
|192 (-2)
|Харьковский международный медицинский университет
|54
|189
|6
|4
|2
|193 (-12)
|Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия
|78
|180
|6
|6
|0
|194 (-12)
|Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко
|74
|161
|6
|6
|0
|195 (-6)
|Харьковская государственная академия дизайна и искусств
|43
|154
|6
|4
|2
|196 (-12)
|Университет Короля Даниила
|54
|114
|6
|6
|0
|197 (-9)
|Хмельницкий кооперативный торгово-экономический институт
|29
|89
|6
|5
|1
|198 (-7)
|Государственное учебно-научное учреждение "Академия финансового управления"
|65
|209
|5
|4
|1
|199 (new)
|Днепровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины
|74
|111
|5
|–
|–
|200 (-2)
|Национальная академия статистики, учета и аудита
|65
|81
|5
|3
|2
|201
|Технический университет Метинвест Политехника
|42
|75
|5
|2
|3
|202 (-8)
|Бердянский университет менеджмента и бизнеса
|19
|70
|5
|4
|1
|203 (-4)
|Государственный университет информатики и искусственного интеллекта
|31
|45
|5
|3
|2
|204 (-11)
|Львовский институт экономики и туризма
|19
|89
|4
|4
|0
|205 (-10)
|Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия"
|33
|85
|4
|3
|1
|206 (-10)
|Харьковская государственная академия культуры
|68
|74
|4
|3
|1
|207 (new)
|Запорожский институт экономики и информационных технологий
|16
|74
|4
|–
|–
|208 (-6)
|Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры
|38
|42
|4
|2
|2
|209 (-9)
|Днепровский гуманитарный университет
|14
|83
|3
|2
|1
|210 (-13)
|Киевский славистический университет
|7
|44
|3
|3
|0
|211 (new)
|Харьковский национальный университет искусств имени Котляревского
|18
|35
|3
|–
|–
|212 (-9)
|Киевский университет культуры
|38
|31
|3
|2
|1
|213 (new)
|Восточноевропейский университет имени Рауфа Аблязова
|17
|24
|3
|–
|–
|214 (-10)
|Национальная музыкальная академия Украины имени Чайковского
|24
|14
|2
|1
|1
Заметим, что данные рейтинга были актуальны по состоянию на 24 апреля 2024 года. В рейтинг включили только те высшие учебные заведения, имеющие в Scopus отдельные Affiliation ID в официальном перечне и отвечающие на поисковый запрос "Ukraine" в поле поиска "Affilation Search". В список не включили ЗВО, имеющие значение индекса Гирша меньше 1.
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