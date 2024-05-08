Рейтинг создали по показателям базы данных SciVerse Scopus в апреле 2024 года. Она постоянно индексирует более 25 тысяч периодических и непериодических научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам.

Смотрите также Минобразования распределило почти 19 миллиардов гривен между вузами Украины

Какие вузы являются лидерами по показателям Scopus 2024 года

В эту базу попадают публикации научных журналов, материалы конференций, книжных изданий и тому подобное.

В рейтинговой таблице украинские университеты ранжированы по индексу Гирша – количественным показателем, основанный на числе научных публикаций и количества их цитирований.

Самый высокий индекс среди украинских ЗВО имеет Киевский национальный университет имени Шевченко.

Второе место рейтинга занял Харьковский национальный университет имени Каразина.

На третьей позиции – Львовский национальный университет имени Франко.

Рейтинг других вузов вы можете посмотреть в таблице.

Рейтинг вузов по показателям базы данных SCIVERSE SCOPUS

МЕСТО ￬ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ КОЛИЧЕСТВО ЦИТИРОВАНИЙ ИНДЕКС ХУЖЕ 2024 ИНДЕКС ХУЖЕ 2023 РАЗНИЦА (2024–2023) 1 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 26233 207173 129 117 12 2 Харьковский национальный университет имени Каразина 13961 101782 89 85 4 3 Львовский национальный университет имени Ивана Франко 10060 73255 78 74 4 4 Одесский национальный университет имени Мечникова 4816 37046 75 72 3 5 Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" 13033 62583 74 70 4 6 (+1) Сумской государственный университет 5341 54293 73 62 11 7 (-1) Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича 5031 29500 70 69 1 8 (+1) Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого 2614 23353 66 60 6 9 (-1) Национальный университет "Львовская политехника" 13291 68814 65 61 4 10 Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника 1 962 24114 63 59 4 11 Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" 6798 33382 59 57 2 12 (+1) Днепровский государственный медицинский университет 1 225 24353 58 53 5 13 (+4) Харьковский национальный медицинский университет 2969 21590 57 48 9 14 (+1) Национальный медицинский университет имени Богомольца 2928 15977 57 51 6 15 (-3) Донецкий национальный медицинский университет 1 689 13784 57 55 2 16 (-2) Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара 5353 27467 54 52 2 17 (+2) Национальный университет здравоохранения Украины имени Шупика 1846 15175 53 45 8 18 (-2) Украинский государственный химико-технологический университет 2014 15531 51 48 3 19 (-1) Ужгородский национальный университет 3942 22436 50 47 3 20 Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого 788 9829 48 45 3 21 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 3896 19245 46 42 4 22 Национальный аэрокосмический университет имени Жуковского "Харьковский авиационный институт" 2797 17400 44 41 3 23 (3) Национальный университет "Киево-Могилянская академия" 1 199 9976 43 38 5 24 (-1) Харьковский национальный университет радиоэлектроники 4850 18994 42 40 2 25 (+2) Запорожский государственный медико-фармацевтический университет 3783 13840 41 37 4 26 (-2) Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 1 075 7362 41 40 1 27 (10) Национальный авиационный университет 4458 18070 40 31 9 28 (+21) Межрегиональная академия управления персоналом 798 4641 40 29 11 29 (-4) Донецкий национальный университет имени Василия Стуса 2538 11062 39 38 1 30 (-1) Национальный технический университет "Днепровская политехника" 2222 10411 39 36 3 31 (-1) Волынский национальный университет имени Леси Украинки 1 530 11650 38 35 3 32 (-4) Таврический национальный университет имени Вернадского 1 083 8733 38 36 2 33 (-2) Криворожский государственный педагогический университет 537 5191 38 35 3 34 (+6) Национальный университет водного хозяйства и природопользования Национальный университет водного хозяйства и природопользования 1 354 7488 37 30 7 35 (-1) Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского 1 993 14296 36 32 4 36 (-4) Национальный лесотехнический университет Украины 565 6870 36 33 3 37 (+4) Западноукраинский национальный университет 1 576 6728 36 30 6 38 (-5) Криворожский национальный университет 1 036 6551 36 33 3 39 (+13) Национальный университет гражданской защиты Украины 746 4738 35 28 7 40 (-5) Винницкий национальный технический университет 1 568 7421 34 32 2 41 (+10) Сумской национальный аграрный университет 1 162 6823 34 28 6 42 (+5) Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова 1 711 5707 34 29 5 43 (-5) Украинский государственный университет науки и технологий 2286 8783 33 31 2 44 (-5) Национальный университет "Одесская политехника" 1 674 7171 33 30 3 45 Национальный университет пищевых технологий 1 186 6426 33 29 4 46 (-10) Донецкий национальный технический университет 1 759 6128 33 32 1 47 (-5) Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко 801 6004 33 30 3 48 (+2) Киевский национальный университет строительства и архитектуры 1 598 8543 32 28 4 49 (-3) Одесский национальный технологический университет 1 303 5954 32 29 3 50 (-7) Буковинский государственный медицинский университет 1894 5055 32 30 2 51 (+20) Херсонский государственный университет 651 3827 32 24 8 52 (+1) Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа 1 522 8032 31 27 4 53 (-9) Национальный фармацевтический университет 1879 7129 30 29 1 54 Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля 1 517 7105 30 27 3 55 Донбасская государственная машиностроительная академия 745 5594 29 27 2 56 (-8) Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" 1 035 3515 29 29 0 57 (+3) Киевский национальный университет технологий и дизайна 1 151 6835 28 25 3 58 (+7) Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя 1 373 6592 28 24 4 59 (+8) Харьковский национальный университет городского хозяйства имени Бекетова 1 596 5923 28 24 4 60 (+8) Украинский государственный университет железнодорожного транспорта 910 4312 28 24 4 61 (-5) Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба 961 3982 28 27 1 62 (-5) Приазовский государственный технический университет 931 3829 28 27 1 63 (-5) Ивано-Франковский национальный медицинский университет 987 6912 27 26 1 64 (+2) Государственный биотехнологический университет 1 515 6757 27 24 3 65 (-3) Запорожский национальный университет 1 463 4815 27 25 2 66 (-5) Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 907 4797 27 25 2 67 (-8) Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого 533 3527 27 26 1 68 (+9) Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка 709 3305 27 23 4 69 (+4) Государственный университет инфраструктуры и технологий 587 2808 27 24 3 70 (-7) Одесский национальный медицинский университет 1 099 4831 26 25 1 71 (+4) Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 949 4446 26 23 3 72 (-2) Черноморский национальный университет имени Петра Могилы 681 3985 26 24 2 73 (-4) Национальный университет "Черниговская политехника" 675 3953 26 24 2 74 (-10) Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры 603 2851 26 25 1 75 (-1) Национальный университет "Запорожская политехника" 1807 5370 25 23 2 76 (+6) Киевский национальный торгово-экономический университет 1 299 4433 25 21 4 77 (+9) Украинская медицинская стоматологическая академия 1 199 4353 25 20 5 78 (-2) Южноукраинский национальный педагогический университет имени Ушинского 536 3256 25 23 2 79 (-7) Университет "Киевская школа экономики" 212 2617 25 24 1 80 (+4) Государственный университет "Житомирская политехника" 677 2578 25 21 4 81 (-3) Николаевский национальный университет имени Сухомлинского 317 2449 25 23 2 82 (-1) Хмельницкий национальный университет 1 174 4992 24 21 3 83 Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана 935 3219 24 21 3 84 (-4) Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности 483 2549 24 22 2 85 (-6) Одесский государственный экологический университет 439 3637 23 22 1 86 (+3) Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 481 2659 23 20 3 87 (+11) Николаевский национальный аграрный университет Николаевский национальный аграрный университет 574 2501 23 18 5 88 (+13) Херсонская государственная морская академия 318 1745 23 18 5 89 (-2) Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца 885 3160 22 20 2 90 (+15) Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского 399 2322 22 17 5 91 (+9) Государственный университет телекоммуникаций 504 2012 22 18 4 92 (-7) Черкасский государственный технологический университет 488 1922 22 21 1 93 (+17) Бердянский государственный педагогический университет 292 1627 22 17 5 94 (+1) Днепровский государственный аграрно-экономический университет 733 2930 21 18 3 95 (-7) Национальный транспортный университет 717 2688 21 20 1 96 (-6) Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды 386 2675 21 20 1 97 (-1) Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного 651 2541 21 18 3 98 (+24) Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого 786 2186 21 15 6 99 (-6) Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского 453 1817 21 19 2 100 (+2) Белоцерковский национальный аграрный университет 369 1814 21 18 3 101 (-9) Львовский торгово-экономический университет 244 1517 21 20 1 102 (+14) Киевский Университет имени Бориса Гринченко 893 2705 20 16 4 103 (+11) Винницкий национальный аграрный университет 473 2441 20 16 4 104 (+9) Львовский национальный аграрный университет 512 2293 20 16 4 105 (-6) Мариупольский государственный университет 300 1818 20 18 2 106 (-15) Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 394 1649 20 20 0 107 (-13) Луганский государственный медицинский университет 208 1329 20 19 1 108 (+4) Одесский национальный экономический университет 243 1269 20 17 3 109 (new) ИТ СТЕП Университет 58 866 20 – – 110 (-7) Луцкий национальный технический университет 887 3151 19 17 2 111 (-7) Полесский национальный университет 824 2500 19 17 2 112 (-15) Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого 397 2153 19 18 1 113 (+2) Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского 434 2014 19 16 3 114 (-8) Одесская государственная академия строительства и архитектуры 472 1911 19 17 2 115 (-7) Херсонский национальный технический университет 554 1682 19 17 2 116 (+1) Сумской государственный педагогический университет имени Макаренко 446 1521 19 16 3 117 (-6) Херсонский государственный аграрный университет 281 1478 19 17 2 118 (+1) Международный гуманитарный университет 187 1109 19 16 3 119 (-10) Полтавский государственный аграрный университет 574 1904 18 17 1 120 Житомирский государственный университет имени Ивана Франко 610 1890 18 15 3 121 Одесский национальный морской университет 487 1793 18 15 3 122 (-15) Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко 325 1728 18 17 1 123 Украинская академия книгопечатания 360 1538 18 15 3 124 (-6) Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Шевченко 266 1121 18 16 2 125 (8) Университет таможенного дела и финансов 325 1284 17 13 4 126 (-2) Университет банковского дела 125 946 17 15 2 127 (+9) Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко 293 912 17 13 4 128 Государственный налоговый университет 451 1414 16 14 2 129 (new) Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II 257 1315 16 – – 130 (+17) Подольский государственный университет 309 1295 16 12 4 131 (new) Национальная академия государственного управления при Президенте Украины 247 1101 16 – – 132 (-1) Харьковская государственная академия физической культуры 410 1087 16 14 2 133 (+2) Военная академия (Одесса) 401 1015 16 13 3 134 (11) Национальная академия Национальной гвардии Украины 252 964 16 12 4 135 (-10) Национальный педагогический университет имени Драгоманова 804 1795 15 14 1 136 (-10) Центральноукраинский национальный технический университет 434 1660 15 14 1 137 (new) Государственный университет интеллектуальных технологий и связи 529 1354 15 – – 138 (-8) Харьковский национальный университет внутренних дел 402 1076 15 14 1 139 (-10) Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского 267 992 15 14 1 140 (-8) Европейский университет 122 754 15 14 1 141 (-4) Житомирский военный институт имени Королева 117 614 15 13 2 142 (-4) Львовский государственный университет внутренних дел 527 1392 14 12 2 143 (-9) Днепровский государственный технический университет 540 1056 14 13 1 144 (-4) Донбасский государственный педагогический университет 255 917 14 12 2 145 (+9) Киевский национальный университет культуры и искусств 335 839 14 10 4 146 (новый) Киевский академический университет 180 839 14 – – 147 (+4) Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого 143 614 14 11 3 148 (15) Украинский католический университет 261 2378 13 8 5 149 (-7) Ровенский государственный гуманитарный университет 367 941 13 12 1 150 (-7) Уманский национальный университет садоводства 398 878 13 12 1 151 (-5) Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины 350 805 13 12 1 152 (-8) Университет имени Альфреда Нобеля 202 781 13 12 1 153 (-5) Центральноукраинский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко 252 729 13 12 1 154 (1) Университет менеджмента образования Национальной академии педагогических наук Украины 108 595 13 10 3 155 (+5) Киевский медицинский университет 245 560 13 9 4 156 (+1) Национальный университет "Одесская морская академия" 572 1238 12 9 3 157 (-18) Полтавский университет экономики и торговли 267 943 12 12 0 158 (-17) Украинская инженерно-педагогическая академия 478 923 12 12 0 159 (-10) Национальный университет "Острожская академия" 253 677 12 11 1 160 (-2) Национальная академия внутренних дел 261 650 12 9 3 161 (-11) Открытый международный университет развития человека "Украина" 183 624 12 11 1 162 (новый) Классический частный университет 144 563 12 – – 163 (-4) Университет Григория Сковороды в Переяславе 199 493 12 9 3 164 (-2) Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут 156 466 12 9 3 165 (-13) Государственный университет экономики и технологий 76 464 12 11 1 166 (-10) Университет экономики и права "Крок" 110 445 12 10 2 167 (-3) Национальная академия Службы безопасности Украины 179 562 11 8 3 168 (-2) Днепропетровский государственный университет внутренних дел 236 527 11 8 3 169 (-2) Донецкий государственный университет внутренних дел 133 517 11 8 3 170 Измаильский государственный гуманитарный университет 133 349 11 8 3 171 (-6) Национальный университет "Одесская юридическая академия" 325 713 10 8 2 172 (-19) Полтавский национальный педагогический университет имени Короленко 215 536 10 10 0 173 (new) Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова 125 353 10 – – 174 (-13) Хортицкая национальная учебно-реабилитационная академия 91 329 10 9 1 175 (-4) Львовский университет бизнеса и права 53 253 10 8 2 176 (-7) Одесский государственный аграрный университет 126 335 9 8 1 177 (-1) Киевский международный университет 97 286 9 7 2 178 (-10) Буковинский университет 56 283 9 8 1 179 (-4) Академия труда, социальных отношений и туризма 56 261 9 7 2 180 (-7) Международный Европейский Университет 181 424 8 7 1 181 (-9) Мукачевский государственный университет 137 298 8 7 1 182 (-8) Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя 156 261 8 7 1 183 (+4) Одесский государственный университет внутренних дел 130 227 8 5 3 184 (-7) Харьковский технологический университет "ШАГ" 18 152 8 7 1 185 Международный университет финансов 23 127 8 6 2 186 (-7) Львовский медицинский институт 296 254 7 6 1 187 (+5) Украинская военно-медицинская академия 144 228 7 4 3 188 (new) Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука 73 176 7 – – 189 (-6) Харьковская гуманитарно-педагогическая академия 66 171 7 6 1 190 (-12) Винницкая академия непрерывного образования 39 125 7 7 0 191 (-5) Киевский национальный лингвистический университет 185 229 6 5 1 192 (-2) Харьковский международный медицинский университет 54 189 6 4 2 193 (-12) Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия 78 180 6 6 0 194 (-12) Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко 74 161 6 6 0 195 (-6) Харьковская государственная академия дизайна и искусств 43 154 6 4 2 196 (-12) Университет Короля Даниила 54 114 6 6 0 197 (-9) Хмельницкий кооперативный торгово-экономический институт 29 89 6 5 1 198 (-7) Государственное учебно-научное учреждение "Академия финансового управления" 65 209 5 4 1 199 (new) Днепровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины 74 111 5 – – 200 (-2) Национальная академия статистики, учета и аудита 65 81 5 3 2 201 Технический университет Метинвест Политехника 42 75 5 2 3 202 (-8) Бердянский университет менеджмента и бизнеса 19 70 5 4 1 203 (-4) Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 31 45 5 3 2 204 (-11) Львовский институт экономики и туризма 19 89 4 4 0 205 (-10) Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" 33 85 4 3 1 206 (-10) Харьковская государственная академия культуры 68 74 4 3 1 207 (new) Запорожский институт экономики и информационных технологий 16 74 4 – – 208 (-6) Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры 38 42 4 2 2 209 (-9) Днепровский гуманитарный университет 14 83 3 2 1 210 (-13) Киевский славистический университет 7 44 3 3 0 211 (new) Харьковский национальный университет искусств имени Котляревского 18 35 3 – – 212 (-9) Киевский университет культуры 38 31 3 2 1 213 (new) Восточноевропейский университет имени Рауфа Аблязова 17 24 3 – – 214 (-10) Национальная музыкальная академия Украины имени Чайковского 24 14 2 1 1

Заметим, что данные рейтинга были актуальны по состоянию на 24 апреля 2024 года. В рейтинг включили только те высшие учебные заведения, имеющие в Scopus отдельные Affiliation ID в официальном перечне и отвечающие на поисковый запрос "Ukraine" в поле поиска "Affilation Search". В список не включили ЗВО, имеющие значение индекса Гирша меньше 1.