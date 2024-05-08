Рейтинг створили за показниками бази даних SciVerse Scopus у квітні 2024 року. Вона постійно індексує понад 25 тисяч періодичних і неперіодичних наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук.
Дивіться також Міносвіти розподілило майже 19 мільярдів гривень між вишами України
Які виші є лідерами за показниками Scopus 2024 року
До цієї бази потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій, книжкових видань тощо.
У рейтинговій таблиці українські університети ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.
Найвищий індекс серед українських ЗВО має Київський національний університет імені Шевченка.
Друге місце рейтингу зайняв Харківський національний університет імені Каразіна.
На третій позиції – Львівський національний університет імені Франка.
Рейтинг інших вишів ви можете переглянути у таблиці.
Рейтинг вишів за показниками бази даних SCIVERSE SCOPUS
|МІСЦЕ ￬
|ЗАКЛАД ОСВІТИ
|КІЛЬКІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ
|КІЛЬКІСТЬ ЦИТУВАНЬ
|ІНДЕКС ГІРША 2024
|ІНДЕКС ГІРША 2023
|РІЗНИЦЯ (2024–2023)
|1
|Київський національний університет імені Тараса Шевченка
|26233
|207173
|129
|117
|12
|2
|Харківський національний університет імені Каразіна
|13961
|101782
|89
|85
|4
|3
|Львівський національний університет імені Івана Франка
|10060
|73255
|78
|74
|4
|4
|Одеський національний університет імені Мечникова
|4816
|37046
|75
|72
|3
|5
|Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
|13033
|62583
|74
|70
|4
|6 (+1)
|Сумський державний університет
|5341
|54293
|73
|62
|11
|7 (-1)
|Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
|5031
|29500
|70
|69
|1
|8 (+1)
|Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
|2614
|23353
|66
|60
|6
|9 (-1)
|Національний університет "Львівська політехніка"
|13291
|68814
|65
|61
|4
|10
|Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
|1 962
|24114
|63
|59
|4
|11
|Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
|6798
|33382
|59
|57
|2
|12 (+1)
|Дніпровський державний медичний університет
|1 225
|24353
|58
|53
|5
|13 (+4)
|Харківський національний медичний університет
|2969
|21590
|57
|48
|9
|14 (+1)
|Національний медичний університет імені Богомольця
|2928
|15977
|57
|51
|6
|15 (-3)
|Донецький національний медичний університет
|1 689
|13784
|57
|55
|2
|16 (-2)
|Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
|5353
|27467
|54
|52
|2
|17 (+2)
|Національний університет охорони здоров'я України імені Шупика
|1846
|15175
|53
|45
|8
|18 (-2)
|Український державний хіміко-технологічний університет
|2014
|15531
|51
|48
|3
|19 (-1)
|Ужгородський національний університет
|3942
|22436
|50
|47
|3
|20
|Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
|788
|9829
|48
|45
|3
|21
|Національний університет біоресурсів і природокористування України
|3896
|19245
|46
|42
|4
|22
|Національний аерокосмічний університет імені Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
|2797
|17400
|44
|41
|3
|23 (3)
|Національний університет "Києво-Могилянська академія"
|1 199
|9976
|43
|38
|5
|24 (-1)
|Харківський національний університет радіоелектроніки
|4850
|18994
|42
|40
|2
|25 (+2)
|Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
|3783
|13840
|41
|37
|4
|26 (-2)
|Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
|1 075
|7362
|41
|40
|1
|27 (10)
|Національний авіаційний університет
|4458
|18070
|40
|31
|9
|28 (+21)
|Міжрегіональна академія управління персоналом
|798
|4641
|40
|29
|11
|29 (-4)
|Донецький національний університет імені Василя Стуса
|2538
|11062
|39
|38
|1
|30 (-1)
|Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
|2222
|10411
|39
|36
|3
|31 (-1)
|Волинський національний університет імені Лесі Українки
|1 530
|11650
|38
|35
|3
|32 (-4)
|Таврійський національний університет імені Вернадського
|1 083
|8733
|38
|36
|2
|33 (-2)
|Криворізький державний педагогічний університет
|537
|5191
|38
|35
|3
|34 (+6)
|Національний університет водного господарства та природокористування
|1 354
|7488
|37
|30
|7
|35 (-1)
|Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського
|1 993
|14296
|36
|32
|4
|36 (-4)
|Національний лісотехнічний університет України
|565
|6870
|36
|33
|3
|37 (+4)
|Західноукраїнський національний університет
|1 576
|6728
|36
|30
|6
|38 (-5)
|Криворізький національний університет
|1 036
|6551
|36
|33
|3
|39 (+13)
|Національний університет цивільного захисту України
|746
|4738
|35
|28
|7
|40 (-5)
|Вінницький національний технічний університет
|1 568
|7421
|34
|32
|2
|41 (+10)
|Сумський національний аграрний університет
|1 162
|6823
|34
|28
|6
|42 (+5)
|Вінницький національний медичний університет імені Пирогова
|1 711
|5707
|34
|29
|5
|43 (-5)
|Український державний університет науки і технологій
|2286
|8783
|33
|31
|2
|44 (-5)
|Національний університет "Одеська політехніка"
|1 674
|7171
|33
|30
|3
|45
|Національний університет харчових технологій
|1 186
|6426
|33
|29
|4
|46 (-10)
|Донецький національний технічний університет
|1 759
|6128
|33
|32
|1
|47 (-5)
|Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
|801
|6004
|33
|30
|3
|48 (+2)
|Київський національний університет будівництва і архітектури
|1 598
|8543
|32
|28
|4
|49 (-3)
|Одеський національний технологічний університет
|1 303
|5954
|32
|29
|3
|50 (-7)
|Буковинський державний медичний університет
|1894
|5055
|32
|30
|2
|51 (+20)
|Херсонський державний університет
|651
|3827
|32
|24
|8
|52 (+1)
|Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
|1 522
|8032
|31
|27
|4
|53 (-9)
|Національний фармацевтичний університет
|1879
|7129
|30
|29
|1
|54
|Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
|1 517
|7105
|30
|27
|3
|55
|Донбаська державна машинобудівна академія
|745
|5594
|29
|27
|2
|56 (-8)
|Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
|1 035
|3515
|29
|29
|0
|57 (+3)
|Київський національний університет технологій та дизайну
|1 151
|6835
|28
|25
|3
|58 (+7)
|Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
|1 373
|6592
|28
|24
|4
|59 (+8)
|Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова
|1 596
|5923
|28
|24
|4
|60 (+8)
|Український державний університет залізничного транспорту
|910
|4312
|28
|24
|4
|61 (-5)
|Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
|961
|3982
|28
|27
|1
|62 (-5)
|Приазовський державний технічний університет
|931
|3829
|28
|27
|1
|63 (-5)
|Івано-Франківський національний медичний університет
|987
|6912
|27
|26
|1
|64 (+2)
|Державний біотехнологічний університет
|1 515
|6757
|27
|24
|3
|65 (-3)
|Запорізький національний університет
|1 463
|4815
|27
|25
|2
|66 (-5)
|Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
|907
|4797
|27
|25
|2
|67 (-8)
|Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького
|533
|3527
|27
|26
|1
|68 (+9)
|Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
|709
|3305
|27
|23
|4
|69 (+4)
|Державний університет інфраструктури та технологій
|587
|2808
|27
|24
|3
|70 (-7)
|Одеський національний медичний університет
|1 099
|4831
|26
|25
|1
|71 (+4)
|Харківський національний автомобільно-дорожній університет
|949
|4446
|26
|23
|3
|72 (-2)
|Чорноморський національний університет імені Петра Могили
|681
|3985
|26
|24
|2
|73 (-4)
|Національний університет "Чернігівська політехніка"
|675
|3953
|26
|24
|2
|74 (-10)
|Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
|603
|2851
|26
|25
|1
|75 (-1)
|Національний університет "Запорізька політехніка"
|1807
|5370
|25
|23
|2
|76 (+6)
|Київський національний торговельно-економічний університет
|1 299
|4433
|25
|21
|4
|77 (+9)
|Українська медична стоматологічна академія
|1 199
|4353
|25
|20
|5
|78 (-2)
|Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського
|536
|3256
|25
|23
|2
|79 (-7)
|Університет "Київська школа економіки"
|212
|2617
|25
|24
|1
|80 (+4)
|Державний університет "Житомирська політехніка"
|677
|2578
|25
|21
|4
|81 (-3)
|Миколаївський національний університет імені Сухомлинського
|317
|2449
|25
|23
|2
|82 (-1)
|Хмельницький національний університет
|1 174
|4992
|24
|21
|3
|83
|Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
|935
|3219
|24
|21
|3
|84 (-4)
|Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
|483
|2549
|24
|22
|2
|85 (-6)
|Одеський державний екологічний університет
|439
|3637
|23
|22
|1
|86 (+3)
|Національний університет фізичного виховання і спорту України
|481
|2659
|23
|20
|3
|87 (+11)
|Миколаївський національний аграрний університет
|574
|2501
|23
|18
|5
|88 (+13)
|Херсонська державна морська академія
|318
|1745
|23
|18
|5
|89 (-2)
|Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
|885
|3160
|22
|20
|2
|90 (+15)
|Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
|399
|2322
|22
|17
|5
|91 (+9)
|Державний університет телекомунікацій
|504
|2012
|22
|18
|4
|92 (-7)
|Черкаський державний технологічний університет
|488
|1922
|22
|21
|1
|93 (+17)
|Бердянський державний педагогічний університет
|292
|1627
|22
|17
|5
|94 (+1)
|Дніпровський державний аграрно-економічний університет
|733
|2930
|21
|18
|3
|95 (-7)
|Національний транспортний університет
|717
|2688
|21
|20
|1
|96 (-6)
|Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди
|386
|2675
|21
|20
|1
|97 (-1)
|Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
|651
|2541
|21
|18
|3
|98 (+24)
|Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
|786
|2186
|21
|15
|6
|99 (-6)
|Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
|453
|1817
|21
|19
|2
|100 (+2)
|Білоцерківський національний аграрний університет
|369
|1814
|21
|18
|3
|101 (-9)
|Львівський торговельно-економічний університет
|244
|1517
|21
|20
|1
|102 (+14)
|Київський Університет імені Бориса Грінченка
|893
|2705
|20
|16
|4
|103 (+11)
|Вінницький національний аграрний університет
|473
|2441
|20
|16
|4
|104 (+9)
|Львівський національний аграрний університет
|512
|2293
|20
|16
|4
|105 (-6)
|Маріупольский державний університет
|300
|1818
|20
|18
|2
|106 (-15)
|Донбаська національна академія будівництва і архітектури
|394
|1649
|20
|20
|0
|107 (-13)
|Луганський державний медичний університет
|208
|1329
|20
|19
|1
|108 (+4)
|Одеський національний економічний університет
|243
|1269
|20
|17
|3
|109 (new)
|ІТ СТЕП Університет
|58
|866
|20
|–
|–
|110 (-7)
|Луцький національний технічний університет
|887
|3151
|19
|17
|2
|111 (-7)
|Поліський національний університет
|824
|2500
|19
|17
|2
|112 (-15)
|Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
|397
|2153
|19
|18
|1
|113 (+2)
|Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
|434
|2014
|19
|16
|3
|114 (-8)
|Одеська державна академія будівництва та архітектури
|472
|1911
|19
|17
|2
|115 (-7)
|Херсонський національний технічний університет
|554
|1682
|19
|17
|2
|116 (+1)
|Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка
|446
|1521
|19
|16
|3
|117 (-6)
|Херсонський державний аграрний університет
|281
|1478
|19
|17
|2
|118 (+1)
|Міжнародний гуманітарний університет
|187
|1109
|19
|16
|3
|119 (-10)
|Полтавський державний аграрний університет
|574
|1904
|18
|17
|1
|120
|Житомирський державний університет імені Івана Франка
|610
|1890
|18
|15
|3
|121
|Одеський національний морський університет
|487
|1793
|18
|15
|3
|122 (-15)
|Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка
|325
|1728
|18
|17
|1
|123
|Українська академія друкарства
|360
|1538
|18
|15
|3
|124 (-6)
|Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Шевченка
|266
|1121
|18
|16
|2
|125 (8)
|Університет митної справи та фінансів
|325
|1284
|17
|13
|4
|126 (-2)
|Університет банківської справи
|125
|946
|17
|15
|2
|127 (+9)
|Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
|293
|912
|17
|13
|4
|128
|Державний податковий університет
|451
|1414
|16
|14
|2
|129 (new)
|Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
|257
|1315
|16
|–
|–
|130 (+17)
|Подільський державний університет
|309
|1295
|16
|12
|4
|131 (new)
|Національна академія державного управління при Президентові України
|247
|1101
|16
|–
|–
|132 (-1)
|Харківська державна академія фізичної культури
|410
|1087
|16
|14
|2
|133 (+2)
|Військова академія (Одеса)
|401
|1015
|16
|13
|3
|134 (11)
|Національна академія Національної гвардії України
|252
|964
|16
|12
|4
|135 (-10)
|Національний педагогічний університет імені Драгоманова
|804
|1795
|15
|14
|1
|136 (-10)
|Центральноукраїнський національний технічний університет
|434
|1660
|15
|14
|1
|137 (new)
|Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку
|529
|1354
|15
|–
|–
|138 (-8)
|Харківський національний університет внутрішніх справ
|402
|1076
|15
|14
|1
|139 (-10)
|Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
|267
|992
|15
|14
|1
|140 (-8)
|Європейський університет
|122
|754
|15
|14
|1
|141 (-4)
|Житомирський вiйськовий iнститут iменi Корольова
|117
|614
|15
|13
|2
|142 (-4)
|Львівський державний університет внутрішніх справ
|527
|1392
|14
|12
|2
|143 (-9)
|Дніпровський державний технічний університет
|540
|1056
|14
|13
|1
|144 (-4)
|Донбаський державний педагогічний університет
|255
|917
|14
|12
|2
|145 (+9)
|Київський національний університет культури і мистецтв
|335
|839
|14
|10
|4
|146 (new)
|Київський академічний університет
|180
|839
|14
|–
|–
|147 (+4)
|Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
|143
|614
|14
|11
|3
|148 (15)
|Український католицький університет
|261
|2378
|13
|8
|5
|149 (-7)
|Рівненський державний гуманітарний університет
|367
|941
|13
|12
|1
|150 (-7)
|Уманський національний університет садівництва
|398
|878
|13
|12
|1
|151 (-5)
|Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
|350
|805
|13
|12
|1
|152 (-8)
|Університет імені Альфреда Нобеля
|202
|781
|13
|12
|1
|153 (-5)
|Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
|252
|729
|13
|12
|1
|154 (1)
|Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України
|108
|595
|13
|10
|3
|155 (+5)
|Київський медичний університет
|245
|560
|13
|9
|4
|156 (+1)
|Національний університет "Одеська морська академія"
|572
|1238
|12
|9
|3
|157 (-18)
|Полтавський університет економіки і торгівлі
|267
|943
|12
|12
|0
|158 (-17)
|Українська інженерно-педагогічна академія
|478
|923
|12
|12
|0
|159 (-10)
|Національний університет "Острозька академія"
|253
|677
|12
|11
|1
|160 (-2)
|Національна академія внутрішніх справ
|261
|650
|12
|9
|3
|161 (-11)
|Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
|183
|624
|12
|11
|1
|162 (new)
|Класичний приватний університет
|144
|563
|12
|–
|–
|163 (-4)
|Університет Григорія Сковороди в Переяславі
|199
|493
|12
|9
|3
|164 (-2)
|Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
|156
|466
|12
|9
|3
|165 (-13)
|Державний університет економіки і технологій
|76
|464
|12
|11
|1
|166 (-10)
|Університет економіки та права "Крок"
|110
|445
|12
|10
|2
|167 (-3)
|Національна академія Служби безпеки України
|179
|562
|11
|8
|3
|168 (-2)
|Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
|236
|527
|11
|8
|3
|169 (-2)
|Донецький державний університет внутрішніх справ
|133
|517
|11
|8
|3
|170
|Ізмаїльський державний гуманітарний університет
|133
|349
|11
|8
|3
|171 (-6)
|Національний університет "Одеська юридична академія"
|325
|713
|10
|8
|2
|172 (-19)
|Полтавський національний педагогічний університет імені Короленка
|215
|536
|10
|10
|0
|173 (new)
|Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
|125
|353
|10
|–
|–
|174 (-13)
|Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія
|91
|329
|10
|9
|1
|175 (-4)
|Львівський університет бізнесу та права
|53
|253
|10
|8
|2
|176 (-7)
|Одеський державний аграрний університет
|126
|335
|9
|8
|1
|177 (-1)
|Київський міжнародний університет
|97
|286
|9
|7
|2
|178 (-10)
|Буковинський університет
|56
|283
|9
|8
|1
|179 (-4)
|Академія праці, соціальних відносин і туризму
|56
|261
|9
|7
|2
|180 (-7)
|Міжнародний Європейський Університет
|181
|424
|8
|7
|1
|181 (-9)
|Мукачівський державний університет
|137
|298
|8
|7
|1
|182 (-8)
|Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
|156
|261
|8
|7
|1
|183 (+4)
|Одеський державний університет внутрішніх справ
|130
|227
|8
|5
|3
|184 (-7)
|Харківський технологічний університет "ШАГ"
|18
|152
|8
|7
|1
|185
|Міжнародний університет фінансів
|23
|127
|8
|6
|2
|186 (-7)
|Львівський медичний інститут
|296
|254
|7
|6
|1
|187 (+5)
|Українська військово-медична академія
|144
|228
|7
|4
|3
|188 (new)
|Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
|73
|176
|7
|–
|–
|189 (-6)
|Харківська гуманітарно-педагогічна академія
|66
|171
|7
|6
|1
|190 (-12)
|Вінницька академія безперервної освіти
|39
|125
|7
|7
|0
|191 (-5)
|Київський національний лінгвістичний університет
|185
|229
|6
|5
|1
|192 (-2)
|Харківський міжнародний медичний університет
|54
|189
|6
|4
|2
|193 (-12)
|Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
|78
|180
|6
|6
|0
|194 (-12)
|Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
|74
|161
|6
|6
|0
|195 (-6)
|Харківська державна академія дизайну і мистецтв
|43
|154
|6
|4
|2
|196 (-12)
|Університет Короля Данила
|54
|114
|6
|6
|0
|197 (-9)
|Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
|29
|89
|6
|5
|1
|198 (-7)
|Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"
|65
|209
|5
|4
|1
|199 (new)
|Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини
|74
|111
|5
|–
|–
|200 (-2)
|Національна академія статистики, обліку та аудиту
|65
|81
|5
|3
|2
|201
|Технічний університет Метінвест Політехніка
|42
|75
|5
|2
|3
|202 (-8)
|Бердянський університет менеджменту і бізнесу
|19
|70
|5
|4
|1
|203 (-4)
|Державний університет інформатики і штучного інтелекту
|31
|45
|5
|3
|2
|204 (-11)
|Львівський інститут економіки і туризму
|19
|89
|4
|4
|0
|205 (-10)
|Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
|33
|85
|4
|3
|1
|206 (-10)
|Харківська державна академія культури
|68
|74
|4
|3
|1
|207 (new)
|Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
|16
|74
|4
|–
|–
|208 (-6)
|Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
|38
|42
|4
|2
|2
|209 (-9)
|Дніпровський гуманітарний університет
|14
|83
|3
|2
|1
|210 (-13)
|Київський славістичний університет
|7
|44
|3
|3
|0
|211 (new)
|Харківський національний університет мистецтв імені Котляревського
|18
|35
|3
|–
|–
|212 (-9)
|Київський університет культури
|38
|31
|3
|2
|1
|213 (new)
|Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова
|17
|24
|3
|–
|–
|214 (-10)
|Національна музична академія України імені Чайковського
|24
|14
|2
|1
|1
Зауважимо, що дані рейтингу були актуальні станом на 24 квітня 2024 року. У рейтинг включили лише ті заклади вищої освіти, що мають у Scopus окремі Affiliation ID в офіційному переліку та відповідають на пошуковий запит "Ukraine" у полі пошуку «Affilation Search». У список не включили ЗВО, що мають значення індекса Гірша менше ніж 1.
Що таке Scopus
Це бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях.
Розробником і власником Scopus є видавнича корпорація Elsevier.
Дані Scopus, окрім іншого, використовуюють для складання деяких рейтингів провідних університетів світу, наприклад Times Higher Education або QS World University Rankings.