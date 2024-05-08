Рейтинг створили за показниками бази даних SciVerse Scopus у квітні 2024 року. Вона постійно індексує понад 25 тисяч періодичних і неперіодичних наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук.

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Які виші є лідерами за показниками Scopus 2024 року

До цієї бази потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій, книжкових видань тощо.

У рейтинговій таблиці українські університети ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Найвищий індекс серед українських ЗВО має Київський національний університет імені Шевченка.

Друге місце рейтингу зайняв Харківський національний університет імені Каразіна.

На третій позиції – Львівський національний університет імені Франка.

Рейтинг інших вишів ви можете переглянути у таблиці.

Рейтинг вишів за показниками бази даних SCIVERSE SCOPUS

МІСЦЕ ￬ ЗАКЛАД ОСВІТИ КІЛЬКІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ КІЛЬКІСТЬ ЦИТУВАНЬ ІНДЕКС ГІРША 2024 ІНДЕКС ГІРША 2023 РІЗНИЦЯ (2024–2023) 1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 26233 207173 129 117 12 2 Харківський національний університет імені Каразіна 13961 101782 89 85 4 3 Львівський національний університет імені Івана Франка 10060 73255 78 74 4 4 Одеський національний університет імені Мечникова 4816 37046 75 72 3 5 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 13033 62583 74 70 4 6 (+1) Сумський державний університет 5341 54293 73 62 11 7 (-1) Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 5031 29500 70 69 1 8 (+1) Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2614 23353 66 60 6 9 (-1) Національний університет "Львівська політехніка" 13291 68814 65 61 4 10 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 1 962 24114 63 59 4 11 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 6798 33382 59 57 2 12 (+1) Дніпровський державний медичний університет 1 225 24353 58 53 5 13 (+4) Харківський національний медичний університет 2969 21590 57 48 9 14 (+1) Національний медичний університет імені Богомольця 2928 15977 57 51 6 15 (-3) Донецький національний медичний університет 1 689 13784 57 55 2 16 (-2) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 5353 27467 54 52 2 17 (+2) Національний університет охорони здоров'я України імені Шупика 1846 15175 53 45 8 18 (-2) Український державний хіміко-технологічний університет 2014 15531 51 48 3 19 (-1) Ужгородський національний університет 3942 22436 50 47 3 20 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 788 9829 48 45 3 21 Національний університет біоресурсів і природокористування України 3896 19245 46 42 4 22 Національний аерокосмічний університет імені Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 2797 17400 44 41 3 23 (3) Національний університет "Києво-Могилянська академія" 1 199 9976 43 38 5 24 (-1) Харківський національний університет радіоелектроніки 4850 18994 42 40 2 25 (+2) Запорізький державний медико-фармацевтичний університет 3783 13840 41 37 4 26 (-2) Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 1 075 7362 41 40 1 27 (10) Національний авіаційний університет 4458 18070 40 31 9 28 (+21) Міжрегіональна академія управління персоналом 798 4641 40 29 11 29 (-4) Донецький національний університет імені Василя Стуса 2538 11062 39 38 1 30 (-1) Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 2222 10411 39 36 3 31 (-1) Волинський національний університет імені Лесі Українки 1 530 11650 38 35 3 32 (-4) Таврійський національний університет імені Вернадського 1 083 8733 38 36 2 33 (-2) Криворізький державний педагогічний університет 537 5191 38 35 3 34 (+6) Національний університет водного господарства та природокористування 1 354 7488 37 30 7 35 (-1) Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського 1 993 14296 36 32 4 36 (-4) Національний лісотехнічний університет України 565 6870 36 33 3 37 (+4) Західноукраїнський національний університет 1 576 6728 36 30 6 38 (-5) Криворізький національний університет 1 036 6551 36 33 3 39 (+13) Національний університет цивільного захисту України 746 4738 35 28 7 40 (-5) Вінницький національний технічний університет 1 568 7421 34 32 2 41 (+10) Сумський національний аграрний університет 1 162 6823 34 28 6 42 (+5) Вінницький національний медичний університет імені Пирогова 1 711 5707 34 29 5 43 (-5) Український державний університет науки і технологій 2286 8783 33 31 2 44 (-5) Національний університет "Одеська політехніка" 1 674 7171 33 30 3 45 Національний університет харчових технологій 1 186 6426 33 29 4 46 (-10) Донецький національний технічний університет 1 759 6128 33 32 1 47 (-5) Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 801 6004 33 30 3 48 (+2) Київський національний університет будівництва і архітектури 1 598 8543 32 28 4 49 (-3) Одеський національний технологічний університет 1 303 5954 32 29 3 50 (-7) Буковинський державний медичний університет 1894 5055 32 30 2 51 (+20) Херсонський державний університет 651 3827 32 24 8 52 (+1) Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 1 522 8032 31 27 4 53 (-9) Національний фармацевтичний університет 1879 7129 30 29 1 54 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 1 517 7105 30 27 3 55 Донбаська державна машинобудівна академія 745 5594 29 27 2 56 (-8) Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 1 035 3515 29 29 0 57 (+3) Київський національний університет технологій та дизайну 1 151 6835 28 25 3 58 (+7) Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 1 373 6592 28 24 4 59 (+8) Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова 1 596 5923 28 24 4 60 (+8) Український державний університет залізничного транспорту 910 4312 28 24 4 61 (-5) Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 961 3982 28 27 1 62 (-5) Приазовський державний технічний університет 931 3829 28 27 1 63 (-5) Івано-Франківський національний медичний університет 987 6912 27 26 1 64 (+2) Державний біотехнологічний університет 1 515 6757 27 24 3 65 (-3) Запорізький національний університет 1 463 4815 27 25 2 66 (-5) Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 907 4797 27 25 2 67 (-8) Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького 533 3527 27 26 1 68 (+9) Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 709 3305 27 23 4 69 (+4) Державний університет інфраструктури та технологій 587 2808 27 24 3 70 (-7) Одеський національний медичний університет 1 099 4831 26 25 1 71 (+4) Харківський національний автомобільно-дорожній університет 949 4446 26 23 3 72 (-2) Чорноморський національний університет імені Петра Могили 681 3985 26 24 2 73 (-4) Національний університет "Чернігівська політехніка" 675 3953 26 24 2 74 (-10) Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 603 2851 26 25 1 75 (-1) Національний університет "Запорізька політехніка" 1807 5370 25 23 2 76 (+6) Київський національний торговельно-економічний університет 1 299 4433 25 21 4 77 (+9) Українська медична стоматологічна академія 1 199 4353 25 20 5 78 (-2) Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського 536 3256 25 23 2 79 (-7) Університет "Київська школа економіки" 212 2617 25 24 1 80 (+4) Державний університет "Житомирська політехніка" 677 2578 25 21 4 81 (-3) Миколаївський національний університет імені Сухомлинського 317 2449 25 23 2 82 (-1) Хмельницький національний університет 1 174 4992 24 21 3 83 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 935 3219 24 21 3 84 (-4) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 483 2549 24 22 2 85 (-6) Одеський державний екологічний університет 439 3637 23 22 1 86 (+3) Національний університет фізичного виховання і спорту України 481 2659 23 20 3 87 (+11) Миколаївський національний аграрний університет 574 2501 23 18 5 88 (+13) Херсонська державна морська академія 318 1745 23 18 5 89 (-2) Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 885 3160 22 20 2 90 (+15) Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 399 2322 22 17 5 91 (+9) Державний університет телекомунікацій 504 2012 22 18 4 92 (-7) Черкаський державний технологічний університет 488 1922 22 21 1 93 (+17) Бердянський державний педагогічний університет 292 1627 22 17 5 94 (+1) Дніпровський державний аграрно-економічний університет 733 2930 21 18 3 95 (-7) Національний транспортний університет 717 2688 21 20 1 96 (-6) Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди 386 2675 21 20 1 97 (-1) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 651 2541 21 18 3 98 (+24) Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 786 2186 21 15 6 99 (-6) Національний університет оборони України імені Івана Черняховського 453 1817 21 19 2 100 (+2) Білоцерківський національний аграрний університет 369 1814 21 18 3 101 (-9) Львівський торговельно-економічний університет 244 1517 21 20 1 102 (+14) Київський Університет імені Бориса Грінченка 893 2705 20 16 4 103 (+11) Вінницький національний аграрний університет 473 2441 20 16 4 104 (+9) Львівський національний аграрний університет 512 2293 20 16 4 105 (-6) Маріупольский державний університет 300 1818 20 18 2 106 (-15) Донбаська національна академія будівництва і архітектури 394 1649 20 20 0 107 (-13) Луганський державний медичний університет 208 1329 20 19 1 108 (+4) Одеський національний економічний університет 243 1269 20 17 3 109 (new) ІТ СТЕП Університет 58 866 20 – – 110 (-7) Луцький національний технічний університет 887 3151 19 17 2 111 (-7) Поліський національний університет 824 2500 19 17 2 112 (-15) Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 397 2153 19 18 1 113 (+2) Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 434 2014 19 16 3 114 (-8) Одеська державна академія будівництва та архітектури 472 1911 19 17 2 115 (-7) Херсонський національний технічний університет 554 1682 19 17 2 116 (+1) Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка 446 1521 19 16 3 117 (-6) Херсонський державний аграрний університет 281 1478 19 17 2 118 (+1) Міжнародний гуманітарний університет 187 1109 19 16 3 119 (-10) Полтавський державний аграрний університет 574 1904 18 17 1 120 Житомирський державний університет імені Івана Франка 610 1890 18 15 3 121 Одеський національний морський університет 487 1793 18 15 3 122 (-15) Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка 325 1728 18 17 1 123 Українська академія друкарства 360 1538 18 15 3 124 (-6) Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Шевченка 266 1121 18 16 2 125 (8) Університет митної справи та фінансів 325 1284 17 13 4 126 (-2) Університет банківської справи 125 946 17 15 2 127 (+9) Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 293 912 17 13 4 128 Державний податковий університет 451 1414 16 14 2 129 (new) Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 257 1315 16 – – 130 (+17) Подільський державний університет 309 1295 16 12 4 131 (new) Національна академія державного управління при Президентові України 247 1101 16 – – 132 (-1) Харківська державна академія фізичної культури 410 1087 16 14 2 133 (+2) Військова академія (Одеса) 401 1015 16 13 3 134 (11) Національна академія Національної гвардії України 252 964 16 12 4 135 (-10) Національний педагогічний університет імені Драгоманова 804 1795 15 14 1 136 (-10) Центральноукраїнський національний технічний університет 434 1660 15 14 1 137 (new) Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку 529 1354 15 – – 138 (-8) Харківський національний університет внутрішніх справ 402 1076 15 14 1 139 (-10) Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 267 992 15 14 1 140 (-8) Європейський університет 122 754 15 14 1 141 (-4) Житомирський вiйськовий iнститут iменi Корольова 117 614 15 13 2 142 (-4) Львівський державний університет внутрішніх справ 527 1392 14 12 2 143 (-9) Дніпровський державний технічний університет 540 1056 14 13 1 144 (-4) Донбаський державний педагогічний університет 255 917 14 12 2 145 (+9) Київський національний університет культури і мистецтв 335 839 14 10 4 146 (new) Київський академічний університет 180 839 14 – – 147 (+4) Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 143 614 14 11 3 148 (15) Український католицький університет 261 2378 13 8 5 149 (-7) Рівненський державний гуманітарний університет 367 941 13 12 1 150 (-7) Уманський національний університет садівництва 398 878 13 12 1 151 (-5) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 350 805 13 12 1 152 (-8) Університет імені Альфреда Нобеля 202 781 13 12 1 153 (-5) Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 252 729 13 12 1 154 (1) Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України 108 595 13 10 3 155 (+5) Київський медичний університет 245 560 13 9 4 156 (+1) Національний університет "Одеська морська академія" 572 1238 12 9 3 157 (-18) Полтавський університет економіки і торгівлі 267 943 12 12 0 158 (-17) Українська інженерно-педагогічна академія 478 923 12 12 0 159 (-10) Національний університет "Острозька академія" 253 677 12 11 1 160 (-2) Національна академія внутрішніх справ 261 650 12 9 3 161 (-11) Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 183 624 12 11 1 162 (new) Класичний приватний університет 144 563 12 – – 163 (-4) Університет Григорія Сковороди в Переяславі 199 493 12 9 3 164 (-2) Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 156 466 12 9 3 165 (-13) Державний університет економіки і технологій 76 464 12 11 1 166 (-10) Університет економіки та права "Крок" 110 445 12 10 2 167 (-3) Національна академія Служби безпеки України 179 562 11 8 3 168 (-2) Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 236 527 11 8 3 169 (-2) Донецький державний університет внутрішніх справ 133 517 11 8 3 170 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 133 349 11 8 3 171 (-6) Національний університет "Одеська юридична академія" 325 713 10 8 2 172 (-19) Полтавський національний педагогічний університет імені Короленка 215 536 10 10 0 173 (new) Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова 125 353 10 – – 174 (-13) Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 91 329 10 9 1 175 (-4) Львівський університет бізнесу та права 53 253 10 8 2 176 (-7) Одеський державний аграрний університет 126 335 9 8 1 177 (-1) Київський міжнародний університет 97 286 9 7 2 178 (-10) Буковинський університет 56 283 9 8 1 179 (-4) Академія праці, соціальних відносин і туризму 56 261 9 7 2 180 (-7) Міжнародний Європейський Університет 181 424 8 7 1 181 (-9) Мукачівський державний університет 137 298 8 7 1 182 (-8) Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 156 261 8 7 1 183 (+4) Одеський державний університет внутрішніх справ 130 227 8 5 3 184 (-7) Харківський технологічний університет "ШАГ" 18 152 8 7 1 185 Міжнародний університет фінансів 23 127 8 6 2 186 (-7) Львівський медичний інститут 296 254 7 6 1 187 (+5) Українська військово-медична академія 144 228 7 4 3 188 (new) Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука 73 176 7 – – 189 (-6) Харківська гуманітарно-педагогічна академія 66 171 7 6 1 190 (-12) Вінницька академія безперервної освіти 39 125 7 7 0 191 (-5) Київський національний лінгвістичний університет 185 229 6 5 1 192 (-2) Харківський міжнародний медичний університет 54 189 6 4 2 193 (-12) Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 78 180 6 6 0 194 (-12) Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 74 161 6 6 0 195 (-6) Харківська державна академія дизайну і мистецтв 43 154 6 4 2 196 (-12) Університет Короля Данила 54 114 6 6 0 197 (-9) Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 29 89 6 5 1 198 (-7) Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління" 65 209 5 4 1 199 (new) Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини 74 111 5 – – 200 (-2) Національна академія статистики, обліку та аудиту 65 81 5 3 2 201 Технічний університет Метінвест Політехніка 42 75 5 2 3 202 (-8) Бердянський університет менеджменту і бізнесу 19 70 5 4 1 203 (-4) Державний університет інформатики і штучного інтелекту 31 45 5 3 2 204 (-11) Львівський інститут економіки і туризму 19 89 4 4 0 205 (-10) Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 33 85 4 3 1 206 (-10) Харківська державна академія культури 68 74 4 3 1 207 (new) Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 16 74 4 – – 208 (-6) Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 38 42 4 2 2 209 (-9) Дніпровський гуманітарний університет 14 83 3 2 1 210 (-13) Київський славістичний університет 7 44 3 3 0 211 (new) Харківський національний університет мистецтв імені Котляревського 18 35 3 – – 212 (-9) Київський університет культури 38 31 3 2 1 213 (new) Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова 17 24 3 – – 214 (-10) Національна музична академія України імені Чайковського 24 14 2 1 1

Зауважимо, що дані рейтингу були актуальні станом на 24 квітня 2024 року. У рейтинг включили лише ті заклади вищої освіти, що мають у Scopus окремі Affiliation ID в офіційному переліку та відповідають на пошуковий запит "Ukraine" у полі пошуку «Affilation Search». У список не включили ЗВО, що мають значення індекса Гірша менше ніж 1.