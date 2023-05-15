Мобілізація студентів в Україні: кому можуть дати відстрочку
Джерело:Факти
Під час дії воєнного стану в Україні студентів також можуть забрати до війська. Однак є й ті, хто може отримати відстрочку від служби.
При цьому вона діє до певного віку. Хто зі студентів може отримати відстрочку, читайте нижче.
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Кому зі студентів можуть дати відстрочку
Так, відстрочку від призову на весь період навчання нададуть:
- студентам училищ, які здобувають освіту на денній формі;
- учням ліцеїв, які досягли призовного віку;
Однак при досягненні 21-річного віку відстрочка втрачає чинність.
Якщо студент не хоче йти до війська, то під час отримання повістки має надати спеціальну довідку про те, що зараз він навчається.
Якщо ж він хоче пройти службу, має написати відповідну заяву у військкоматі. Йому при цьому нададуть академвідпустку на час служби.
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Чи заборонять чоловікам вступати у виші
- У Верховній Раді прокоментували інформацію про те, що Кабмін має намір заборонити чоловікам вступати у виші в Україні для отримання відстрочки від мобілізації. У профільному Комітеті кажуть, що це всього лише чутки.
- Заборона на вступ чоловікам у виші, уточнюють у профільному комітеті, є нелогічною. При цьому такий Закон ухвалювати не варто, адже це дискримінація.
- Все ж з правової точки зору заборона на отримання вищої освіти чоловіками можлива – під час воєнного стану можуть обмежувати конституційні права і свободи людини, передбачені статтею 53 Конституції України.