При этом она действует до определенного возраста. Кто из студентов может получить отсрочку, читайте ниже.
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Кому из студентов могут дать отсрочку
Так, отсрочку от призыва на весь период обучения в ЗВО предоставят:
- студентам училищ, получающих образование на дневной форме;
- ученикам лицеев, достигших призывного возраста;
Однако при достижении 21-летнего возраста отсрочка теряет силу.
Если студент не хочет идти в армию, то при получении повестки должен предоставить специальную справку о том, что сейчас он учится.
Если же он хочет пройти службу, должен написать соответствующее заявление в военкомате. Ему при этом предоставят академотпуск на время службы.
Читайте Студентов могут забрать в армию: когда отсрочка от мобилизации не действует
Запретят ли мужчинам поступать в вузы
- В Верховной Раде прокомментировали информацию о том, что Кабмин намерен запретить мужчинам поступать в вузы в Украине для получения отсрочки от мобилизации. В профильном Комитете говорят, что это всего-навсего слухи.
- Запрет на поступление мужчинам в вузы, уточняют в профильном комитете, нелогичен. При этом такой закон принимать не стоит, ведь это дискриминация.
- Все же с правовой точки зрения запрет на получение высшего образования мужчинами возможен – во время военного положения могут ограничивать конституционные права и свободы человека, предусмотренные статьей 53 Конституции Украины.