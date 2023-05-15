При этом она действует до определенного возраста. Кто из студентов может получить отсрочку, читайте ниже.

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Кому из студентов могут дать отсрочку

Так, отсрочку от призыва на весь период обучения в ЗВО предоставят:

студентам училищ, получающих образование на дневной форме;

ученикам лицеев, достигших призывного возраста;

Однако при достижении 21-летнего возраста отсрочка теряет силу.

Если студент не хочет идти в армию, то при получении повестки должен предоставить специальную справку о том, что сейчас он учится.

Если же он хочет пройти службу, должен написать соответствующее заявление в военкомате. Ему при этом предоставят академотпуск на время службы.

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Запретят ли мужчинам поступать в вузы