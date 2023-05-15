При цьому вона діє до певного віку. Хто зі студентів може отримати відстрочку, читайте нижче.

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Кому зі студентів можуть дати відстрочку

Так, відстрочку від призову на весь період навчання нададуть:

студентам училищ, які здобувають освіту на денній формі;

учням ліцеїв, які досягли призовного віку;

Однак при досягненні 21-річного віку відстрочка втрачає чинність.

Якщо студент не хоче йти до війська, то під час отримання повістки має надати спеціальну довідку про те, що зараз він навчається.

Якщо ж він хоче пройти службу, має написати відповідну заяву у військкоматі. Йому при цьому нададуть академвідпустку на час служби.

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