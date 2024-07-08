У Міноборони розповіли, хто зі студентів матиме відстрочку у 2024 році
В Україні триває воєнний стан і мобілізація. Частина чоловіків може отримати відстрочку від призову.
Серед них – студенти. У Міноборони України повідомили, що відстрочку від призову матимуть дві категорії студентів.
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Хто зі студентів зможе отримати відстрочку
Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону розповів, що відстрочку отримують від призову не всі, хто вступає у виші.
Ті, хто вступає на бюджет на денну або дуальну форму, – це один з критеріїв,
– зауважив він.
І додав, що другий критерій – рівень тієї освіти, яку вони мають здобувати.
Рівень освіти, яку вони мають здобувати, має бути вищий, ніж у них є,
– зазначив Лазуткін.
Тобто, за його словами, якщо людина – бакалавр, то вона має вступити в магістратуру, щоб отримати відстрочку.
- Раніше ми інформували, що Міносвіти України змінило правила вступу в аспірантуру цьогоріч. Зокрема, скасувало набір на денну форму за контрактом та збільшило удвічі кількість місць на бюджеті. Хто з аспірантів тепер зможе отримати відстрочку від мобілізації, читайте за посиланням.