У Міноборони розповіли, хто зі студентів матиме відстрочку у 2024 році

В Україні триває воєнний стан і мобілізація. Частина чоловіків може отримати відстрочку від призову.

Серед них – студенти. У Міноборони України повідомили, що відстрочку від призову матимуть дві категорії студентів.

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Хто зі студентів зможе отримати відстрочку

Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону розповів, що відстрочку отримують від призову не всі, хто вступає у виші.

Ті, хто вступає на бюджет на денну або дуальну форму, – це один з критеріїв,

– зауважив він.

І додав, що другий критерій – рівень тієї освіти, яку вони мають здобувати.

Рівень освіти, яку вони мають здобувати, має бути вищий, ніж у них є,

– зазначив Лазуткін.

Тобто, за його словами, якщо людина – бакалавр, то вона має вступити в магістратуру, щоб отримати відстрочку.