Яких студентів не заберуть в армію у 2023 році
Джерело:Факти
В Україні продовжили дію воєнного стану до 15 листопада 2023 року. Відповідно триває і загальна мобілізація.
Можуть забрати до війська і частину студентів. Хоча більшість з них і має право на відстрочку від мобілізації.
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Хто зі студентів має право на відстрочку від мобілізації
Юрист та адвокат Ростислав Кравець розповів, що у 2023 році ситуація для студентів значно не змінилася.
Відповідно до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" мають право на відстрочку такі здобувачі освіти:
- студенти училищ;
- студенти коледжів та вишів;
- асистенти-стажисти;
- аспіранти та докторанти.
Не заберуть в армію на період навчання і студентів іноземних навчальних закладів.
До слова, здобувачі освіти можуть все ж добровільно піти служити.
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Окремих студентів в Україні можуть мобілізувати
- У Міносвіти України повідомили, що студентів, які взяли академічну відпустку, можуть мобілізувати.
- Такі особи не мають права на відстрочку.
- Раніше нардепи також заявляли, що студенти, яким вже понад 30 років і вони здобувають другу чи й третю непослідовну вищу освіту, можуть втратити право на відстрочку від мобілізації.