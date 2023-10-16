Яких студентів не заберуть в армію у 2023 році

16 жовтня 2023, 10:32
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Факти

В Україні продовжили дію воєнного стану до 15 листопада 2023 року. Відповідно триває і загальна мобілізація.

Можуть забрати до війська і частину студентів. Хоча більшість з них і має право на відстрочку від мобілізації. 

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Хто зі студентів має право на відстрочку від мобілізації

Юрист та адвокат Ростислав Кравець розповів, що у 2023 році ситуація для студентів значно не змінилася. 

Відповідно до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" мають право на відстрочку такі здобувачі освіти:

  • студенти училищ;
  • студенти коледжів та вишів;
  • асистенти-стажисти;
  • аспіранти та докторанти.
Важливо! Студенти мають право на відстрочку лише у разі навчання на очній або дуальній формі. Якщо студент вчиться заочно, його можуть забрати до війська. 

Не заберуть в армію на період навчання і студентів іноземних навчальних закладів.

До слова, здобувачі освіти можуть все ж добровільно піти служити.

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Окремих студентів в Україні можуть мобілізувати

  • У Міносвіти України повідомили, що студентів, які взяли академічну відпустку, можуть мобілізувати.
  • Такі особи не мають права на відстрочку.
  • Раніше нардепи також заявляли, що студенти, яким вже понад 30 років і вони здобувають другу чи й третю непослідовну вищу освіту, можуть втратити право на відстрочку від мобілізації. 
Автор: Марія Волошин