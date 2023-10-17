Є певні періоди: коли студента можуть мобілізувати

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Студенти українських вишів при цьому мають відстрочку від служби.

Юрист та адвокат Ростислав Кравець розповів, коли студенти втрачають це право. Є певний період, коли здобувачів освіти можуть забрати до війська.

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Коли студента можуть мобілізувати

Юрист нагадав: відстрочка від мобілізації для студента чинна лише на період його навчання у виші чи коледжі.

Але є періоди, коли відстрочка не діє. Зокрема:

після закінчення коледжу та перед вступом до ЗВО;

після закінчення бакалаврату та перед вступом на магістратуру;

після закінчення вишу та перед вступом на аспірантуру;

перед вступом на докторантуру.

Так, студентів можуть у цей час мобілізувати, адже вони у такий проміжок часу не здобувають освіту. Тож і права на відстрочку не мають, пояснює Кравець.

Якщо у вищевказаний період студент отримав повістку, має йти служити.

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