Чи наполягатиме Освітній комітет на скасуванні відстрочки для частини студентів
Джерело:Українські новини
Українські студенти, які за очною чи дуальною формою здобувають освіту в коледжах чи вишах, мають відстрочку від мобілізації.
Однак уже невдовзі Рада частину таких здобувачів освіти може позбавити вищезгаданого права. Очільник комітету з питань освіти, науки та інновацій ВРУ Сергій Бабак розповів, чи наполягатиме Освітній комітет на ухваленні відповідного законопроєкту.
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Чи наполягатиме Освітній комітет на скасуванні відстрочки для частини студентів
Бабак вважає, що рішення щодо скасування відстрочки для студентів, які здобувають непослідовну другу вищу освіту, має ухвалювати Генштаб. Освітній комітет натомість не наполягатиме на такому рішенні.
Нардеп при цьому уточнив: у середньому з 2019 по 2021 роки близько 40 тисяч чоловіків обирали другу вищу освіту. Натомість торік кількість таких здобувачів освіти становила аж 106 тисяч.
У мене є підозра, що у 2023 році цифра буде дуже схожа. Це говорить про те, що приблизно 65 тисяч чоловіків знайшли легальний спосіб отримати відстрочку від мобілізації. Це не питання освіти, Комітет освіти не буде вносити подібні законопроєкти. Ми не можемо обмежити і не будемо обмежувати людей у праві здобути другу, третю вищу освіту,
– заявив Бабак.
І вкотре наголосив, що рішення має ухвалювати Генштаб.
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Право студентів на відстрочку можуть скасувати
- В Україні у час повномасштабної війни різко побільшало студентів, яким 30, 40, 50 років.
- Нардепи при цьому вважають, що такі чоловіки просто хочуть уникнути мобілізації.
- Річ у тому, що здобуття очно або дуально вищої освіти дає право студентові на відстрочку від служби в армії.
- Натомість представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський, який є членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, запропонував скасувати таке право.
- Так, у ВРУ зареєстрували законопроєкт про скасування відстрочки для здобувачів другої вищої освіти.
- Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий підтримав таку ініціативу.