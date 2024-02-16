Лісовий заявив, що закон про мобілізацію зменшить кількість вступників до вишів

В Україні – негативна динаміка щодо кількості вступників до закладів вищої освіти. Картину при цьому трохи спотворюють абітурієнти старшого віку.

Про це заявив очільник Міносвіти України Оксен Лісовий. І уточнив, як цю ситуацію розв'язуватимуть.

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Чи стане менше вступників у виші України

Лісовий зазначив: у разі ухвалення законопроєкту про мобілізацію вступників стане менше.

Динаміку дещо спотворюють чоловіки старшого віку, які вступають на другу вищу освіту задля відстрочки від армії. З прийняттям змін до закону про мобілізацію ця можливість буде закрита,

– зазначив міністр.

Законопроєкт, який ухвалили в першому читанні, передбачає тільки послідовне навчання, уточнив міністр.

Тобто вступати на другу вищу освіту – на другий бакалаврат чи другу магістратуру – можна. Право на освіту є, але не буде відстрочки від мобілізації,

– повідомив Лісовий.

Міністр також назвав фактори, які впливатимуть на зменшення кількості абітурієнтів:

вступ України до ЄС, коли у наших вишів з'являться конкуренти серед інших східноєвропейських ЗВО;

демографічні показники.

Раніше ми також повідомляли, що Освітній комітет Верховної Ради рекомендував залишити відстрочку для аспірантів, які здобувають освіту на контрактній формі навчання. У законопроєкті про мобілізацію таке право не передбачили.