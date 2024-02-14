Ще 7 лютого Верховна Рада більшістю голосів у першому читання затвердила ініціативу. Зараз її допрацьовують перед прийняттям в цілому. З'явилось оновлення щодо однієї з ключових поправок про аспірантів-контрактників від голови комітету з питань освіти, науки та інновацій.

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Відстрочка для аспірантів-контрактників

Власне, обранець Сергій Бабак у середу, 14 лютого, констатував, що комітет, який він очолює, видав важливе рекомаендацію. Він рекомендував залишити відстрочку для тих аспірантів, які навчаються за контрактом.

Комітет Верховної Ради України з питань освіти та науки своїм рішенням рекомендував виключити норму про аспірантів-котрактників з тексту законопроєкту №10449,

– написав народний депутат.

Наголосимо, що це всього рекомендація. Її виноситимуть у парламент під час голосування в другому читанні за законопроєкт №10449. Аби ухвалили поправку, у Верховній Раді має знайтися щонайменше 226 голосів "за".

Зазначимо, що в теперішній редакції ініціативи відстрочка передбачена для:

здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, якщо вони навчаються за денною або дуальною формами та здобувають рівень, що є вищим за раніше здобутий;

докторантів та осіб, зарахованих на навчання до інтернатури;

наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь;

педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, професійної освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють не менш як на 0,75 ставки.

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Нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що поправки до законопроєкту стосовно мобілізації вноситимуть до 21 лютого 2024 року. Після цього й буде друге читання – ймовірно, 22, 23 або 24 лютого.