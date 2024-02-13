Речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін під час брифінгу констатував, що на обліку громадяни нашої держави чоловічої статі мають бути уже з 17 років, тому слід думати про похід у центр комплектуванні – з шістнадцяти. Про це інформує 24 Канал.

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Що потрібно знати про військовий облік для хлопців

За словами Істоміна, важливо розрізняти "процес приписки" та "перехід на облік військовозобов'язаних".

До того як скасували стокову службу на час воєнного стану та мобілізації, 16-річці хлопці повинні були з'являтися в ТЦК для процесу приписки. Інакше кажучи, ставати на облік призовників, і до 27 років проходити строкову службу. Хоч строкову службу і скасували до закінчення воєнного стану, але сама "процедура приписки" залишилась. Вона потрібна для того, аби держава вела якісну статистику.

Перехід на облік військовозобов'язаних відбувається, коли юнаку виповнюється 27 років. Власне, за ухвалою комісії його переводять на військовий облік військовозобов'язаних. Від того моменту його можуть мобілізувати у військо, а після проходження навчання – відправити на фронт.

Зверніть увагу! Наразі мобілізувати чоловіків до 27 років – неможливо. Молоді хлопці можуть хіба за власним бажанням підписати контракт зі Збройними Силами, однак якщо їм виповнився 21 рік.

Важливо, що приписка юнаків проводиться щороку упродовж січня, лютого та березня. Пройти цю процедуру мають хлопці, яким виповнюється в поточному році сімнадцять.

Тобто усі хлопці, яким у 2024 році виповнюється 17 років, повинні упродовж січня, лютого та березня 2024 року пройти процедуру приписки. Так було і до повномасштабної війни – нічого в цьому нового немає.

Депутати готують зміни до законодавства

Нещодавно Верховна Рада в першому читанні проголосувала за законопроєкт стосовно мобілізації, який передбачає чимало зміни до законодавства. Зокрема, народні депутати пропонують знизити призовний вік з 27 до 25 років.

Якщо відповідну ініціативу ухвалять, це означатиме, що мобілізувати зможуть усіх, кому виповнилось 25 років. З цього віку потрібно буде також ставати на облік військовозобов'язаних.