Представитель Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин во время брифинга констатировал, что на учете граждане нашего государства мужского пола должны быть уже с 17 лет, поэтому следует думать о походе в центр комплектовании – с шестнадцати. Об этом информирует 24 Канал.
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Что нужно знать о воинском учете для юношей
По словам Истомина, важно различать "процесс приписки" и "переход на учет военнообязанных".
- До того как отменили стоковую службу на время военного положения и мобилизации, 16-летние ребята должны были появляться в ТЦК для процесса приписки. Иначе говоря, становиться на учет призывников, и до 27 лет проходить срочную службу. Хотя срочную службу и отменили до окончания военного положения, но сама "процедура приписки" осталась. Она нужна для того, чтобы государство вело качественную статистику.
- Переход на учет военнообязанных происходит, когда юноше исполняется 27 лет. Собственно, по решению комиссии его переводят на воинский учет военнообязанных. С того момента его могут мобилизовать в армию, а после прохождения обучения – отправить на фронт.
Важно, что приписка юношей проводится ежегодно в течение января, февраля и марта. Пройти эту процедуру должны ребята, которым исполняется в текущем году семнадцать.
То есть все ребята, которым в 2024 году исполняется 17 лет, должны в течение января, февраля и марта 2024 пройти процедуру приписки. Так было и до полномасштабной войны – ничего в этом нового нет.
Депутаты готовят изменения в законодательство
Недавно Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект по мобилизации, который предусматривает немало изменений в законодательство. В частности, народные депутаты предлагают снизить призывной возраст с 27 до 25 лет.
Если соответствующую инициативу примут, это будет означать, что мобилизовать смогут всех, кому исполнилось 25 лет. С этого возраста нужно будет также становиться на учет военнообязанных.