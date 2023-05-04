Таким образом, во время военного положения запрещено призывать на военно-срочную службу. Об этом сообщил юрист Максим Шинжирбаев в эфире 7 канала, информирует 24 Канал.
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Что известно о срочной службе во время военного положения
По словам юриста, во время действия военного положения срочная военная служба не проводится. В этом есть проблема, поскольку мужчин невозможно вернуть домой, которые уже переслужили сверх установленных для них сроков.
Помощник начальника по правовой работе Одесского областного ТЦК и СП Иван Жук отметил, что таким образом лица, подлежащие срочной службе, не подлежат призыву по мобилизации.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Президент Владимир Зеленский 1 мая внес в Верховную Раду законопроекты о продлении в Украине мобилизации и военного положения. Рада 2 мая 2023 года проголосовала, чтобы продлить мобилизацию еще на 90 суток. Соответственно, общая мобилизация в Украине продлится до 18 августа 2023 года.
- К тому же 2 мая Верховная Рада проголосовала за продление военного положения еще на 90 дней, то есть до 18 августа. Следовательно, мобилизационные процессы в стране будут продолжаться.
- Многих интересует вопрос, можно ли мужчинам поступать в вузы. Как оказалось, закон о военном положении теоретически может ограничивать право поступления мужчин в вузы. Однако это довольно сложный и не популярный шаг в обществе.
- Кстати, о том, что изменится в мобилизации украинских мужчин в мае 2023 года – читайте в материале 24 канала.