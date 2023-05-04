Таким образом, во время военного положения запрещено призывать на военно-срочную службу. Об этом сообщил юрист Максим Шинжирбаев в эфире 7 канала, информирует 24 Канал.

Важно От штрафов в тюрьму: что грозит призывнику за уклонение от мобилизации

Что известно о срочной службе во время военного положения

По словам юриста, во время действия военного положения срочная военная служба не проводится. В этом есть проблема, поскольку мужчин невозможно вернуть домой, которые уже переслужили сверх установленных для них сроков.

Помощник начальника по правовой работе Одесского областного ТЦК и СП Иван Жук отметил, что таким образом лица, подлежащие срочной службе, не подлежат призыву по мобилизации.

Мобилизация в Украине: последние новости