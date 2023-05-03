Президент Владимир Зеленский 1 мая внес в Верховную Раду законопроекты о продлении в Украине мобилизации и военного положения, пишет 24 Канал. Уже на следующий день Верховная Рада проголосовала за оба законопроекта.

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Когда в Украине закончится мобилизация

С начала полномасштабного вторжения России военное положение и мобилизацию в Украине продолжили уже в седьмой раз. Предыдущий раз депутаты продолжали мобилизацию с 19 февраля по 20 мая 2023 года.

После этого Рада 2 мая 2023 проголосовала, чтобы продлить мобилизацию еще на 90 суток. В соответствии, общая мобилизация в Украине продлится до 18 августа 2023 года.

Как продолжали мобилизацию в Украине

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года;

с 20 мая по 18 августа 2023 года.

Если война с Россией будет продолжаться, то логично предположить, что мобилизацию в Украине снова продолжат в августе.

Что известно о мобилизации в Украине

В Украине проводится всеобщая мобилизация для пополнения армии. Механизм распространяется на все органы государственной власти, воинские формирования, субъекты гражданской защиты и частные учреждения.

В течение мобилизации могут быть призваны на службу военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет. В первую очередь, мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям.

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В Украине во время мобилизации могут вручать повестки в любых местах. После вручения повести военнообязанный должен прибыть в ТЦК и СП.

Там военнообязанные должны проинформировать, имеют ли право на отсрочку. При отсутствии оснований для отсрочки они проходят медкомиссию, по результатам которой определяется, пригодны ли для службы.

При отсутствии оснований отсрочки от призыва во время мобилизации у членов семьи законодательство не исключает возможность мобилизации одновременно отца и сына или родных братьев.

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Решение о мобилизации гражданина принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе.

За уклонение от мобилизации в Украине предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Информация о том, сколько военных необходимо мобилизовать Украине, засекречена. В то же время в ВСУ неоднократно отмечали, что армии нужно иметь резервы. Поэтому мобилизация в Украине продолжается.