Согласно последнему постановлению, которое Кабмин принял в апреле 2023 года, работники ТЦК и СП могут вручать повестки независимо от места регистрации граждан. Кроме этого, повестки могут выдаваться в любом публичном месте. О том, что изменится в мобилизации украинских мужчин в мае 2023 - читайте в материале 24 Канала.
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Какие категории населения могут мобилизовать в мае 2023 года
В Командовании Сухопутных войск отметили, что во время мобилизации в первую очередь призывают мужчин, имеющих боевой опыт. Впоследствии могут мобилизовать тех, кто нужен для соответствующих военных специальностей.
В мае 2023 года в ряды ВСУ могут мобилизовать следующие категории мужчин:
- призывников, прошедших военную службу,
- резервистов и военнообязанных, имеющих военный опыт,
- снятых или исключенных из военного учета лиц, если они пригодны к службе по решению военно-врачебной комиссии и не имеют отсрочки,
- мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые идут служить по контракту добровольно,
- ограниченно годных в военное время и непригодных в мирное время,
- лиц с инвалидностью, добровольно вступающих в ряды ВСУ.
Также в добровольном порядке могут мобилизовать лиц с инвалидностью и мужчин, имеющих отсрочку по семейному положению.
Мужчины, не имеющие боевого опыта, должны пройти обучение перед отправлением на фронт, которое должно длиться не менее месяца. Это касается и офицеров запаса, прошедших военную кафедру.
Что изменится в выдаче повесток в мае 2023 года
В марте начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК полковник Александр Коновалов подчеркнул, что сейчас существует только два типа повесток. Это повестки для уточнения военно-учетных данных и отправки в войска в составе команды. По его словам, вручение повестки не означает, что мужчин сразу направят на фронт.
Повестки могут вручаться в публичных местах или по месту жительства мужчин. Если повестку бросили в почтовый ящик, закрепили на дверях или сообщили по телефону, то такое вручение неправомерно и не несет никаких юридических последствий. Повестка должна быть вручена лично.
После надлежащего вручения повестки граждане должны явиться в ТЦК по дате, указанной в повестке. С собой нужно иметь следующие документы:
- документы для идентификации личности: паспорт, ID-карта;
- военно-учетный документ: военный билет или приписка к призывному участку;
- документы, подтверждающие изменения в семейном состоянии, места работы, учебы;
- документы, подтверждающие право на отсрочку от мобилизации;
- документы о состоянии здоровья
Если мужчина не имеет права на отсрочку, то после уточнения учетных данных он будет направлен на прохождение военно-врачебной комиссии для определения пригодности для мобилизации. Поэтому следует иметь при себе медицинские документы, которые могут подтвердить хронические болезни, непригодность или основания для определения особенностей несения службы.
Кто и где может вручать повестки в мае 2023 года
Законодательством не установлено место, где может быть вручена повестка. Вручение повесток могут осуществлять уполномоченные лица, такие как:
- представители органов местного самоуправления;
- руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;
- представители учебных заведений;
- должностные лица районного или городского ТЦК и СП.
Кроме этого, украинцы должны проверить документы вручающего повестку лица. В частности, сотрудники ТЦК и СП или представители органов местного самоуправления должны иметь служебное удостоверение, доказывающее место их работы. Также все, кто вручает повестки, должны располагать председателями ТЦК и СП.
Мобилизация в Украине: последние новости
- В конце апреля Кабмин усовершенствовал процедуру бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения. Правительство определило четкие сроки этапов процедуры.
- Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что реформа ТЦК в Украине уже давно актуальна. Поэтому Минобороны вместе с Министерством цифровой трансформации развивает проект "Оберег".
- В апреле 2023 года Правительство расширило полномочия ТЦК и СП: органам разрешили выписывать повестки независимо от места пребывания на военном учете и места постоянной регистрации. За неявку в центры мужчинам может угрожать уголовная и административная ответственность.