Проте існують умови, які дозволяють перетнути кордон чоловікам призовного віку. Це визначає постанова Кабміну №57.

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Яким чоловікам можна виїжджати за кордон

За кордон чоловіки призовного віку можуть поїхати за станом здоров'я, для навчання, держслужбовці, за сімейними обставинами, за професією, для допомоги ЗСУ.

За сімейними обставинами

За сімейними обставинами військовозобов'язані чоловіки призовного віку можуть виїхати з України у випадку, якщо:

мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю і супроводжують їх для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв'язки та інвалідність;

і супроводжують їх для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв'язки та інвалідність; особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю 1 чи 2 групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність, а також документів, що підтверджують спільне проживання (задеклароване або зареєстроване місце проживання), або здійснення догляду за своїми батьками чи батьками дружини (чоловіка), що підтверджується актом встановлення факту здійснення догляду або документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд.

Факт догляду вставновлюють на підставі звернення особи з інвалідністю 1 чи 2 групи або особи, яка здійснює догляд, до районної, районної у Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради із заявою про здійснення особою такого догляду;

1 чи 2 групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність, а також документів, що підтверджують спільне проживання (задеклароване або зареєстроване місце проживання), або здійснення догляду за своїми батьками чи батьками дружини (чоловіка), що підтверджується актом встановлення факту здійснення догляду або документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд. Факт догляду вставновлюють на підставі звернення особи з інвалідністю 1 чи 2 групи або особи, яка здійснює догляд, до районної, районної у Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради із заявою про здійснення особою такого догляду; особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю 1 чи 2 групи і супроводжують їх для виїзду за межі України, за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або документів, що підтверджують інвалідність, та акта встановлення факту здійснення догляду;

і супроводжують їх для виїзду за межі України, за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або документів, що підтверджують інвалідність, та акта встановлення факту здійснення догляду; батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років , за наявності свідоцтва про народження дитини або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідністю (у разі здійснення супроводу опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями), посвідчення, що підтверджує призначення соцдопомоги відповідно до закону України про державну соцдопомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, в якому зазначено статус "дитина з інвалідністю", або довідки про отримання державної соцдопомоги дітям з інвалідністю, виданої структурним підрозділом з питань соцзахисту населення районної, районної у Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради, до території територіальної громади якої входить територія міста обласного значення, районної у місті (у разі її утворення) ради (незалежно від того, кого призначено отримувачем допомоги), або індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, виданої лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я, або медичного висновку про дитину з інвалідністю до 18 років (їх нотаріально засвідчених копій);

, за наявності свідоцтва про народження дитини або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідністю (у разі здійснення супроводу опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями), посвідчення, що підтверджує призначення соцдопомоги відповідно до закону України про державну соцдопомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, в якому зазначено статус "дитина з інвалідністю", або довідки про отримання державної соцдопомоги дітям з інвалідністю, виданої структурним підрозділом з питань соцзахисту населення районної, районної у Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради, до території територіальної громади якої входить територія міста обласного значення, районної у місті (у разі її утворення) ради (незалежно від того, кого призначено отримувачем допомоги), або індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, виданої лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я, або медичного висновку про дитину з інвалідністю до 18 років (їх нотаріально засвідчених копій); батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю 1 чи 2 групи, за наявності свідоцтва про її народження та документів, що підтверджують інвалідність (їх нотаріально засвідчених копій);

1 чи 2 групи, за наявності свідоцтва про її народження та документів, що підтверджують інвалідність (їх нотаріально засвідчених копій); баби, діди, повнолітні брати, сестри, мачухи, вітчими, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, за наявності у них відповідних підтвердних документів та документів, що підтверджують родинні зв'язки (їх нотаріально засвідчених копій);

за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, за наявності у них відповідних підтвердних документів та документів, що підтверджують родинні зв'язки (їх нотаріально засвідчених копій); особи, які потребують постійного догляду , – у супроводі одного із членів сім'ї першого ступеня споріднення за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки, та висновку ВЛК про потребу у постійному сторонньому догляді або у супроводі особи, яка здійснює постійний догляд за зазначеними особами, за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я про потребу у постійному сторонньому догляді та акта встановлення факту здійснення догляду;

, – у супроводі одного із членів сім'ї першого ступеня споріднення за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки, та висновку ВЛК про потребу у постійному сторонньому догляді або у супроводі особи, яка здійснює постійний догляд за зазначеними особами, за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я про потребу у постійному сторонньому догляді та акта встановлення факту здійснення догляду; опікуни осіб з інвалідністю , визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікуна такій особі не призначено, – один з повнолітніх членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність (їх нотаріально засвідчених копій);

, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікуна такій особі не призначено, – один з повнолітніх членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність (їх нотаріально засвідчених копій); особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування і отримують соцпослуги із стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання, – у супроводі працівників закладу догляду, уповноважених директором закладу догляду або особою, яка його заміщує (за наявності наказу директора закладу догляду або особи, яка його заміщує, про виїзд осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, за межі України та документів, що підтверджують інвалідність). З розрахунку одна супроводжуюча особа на 25 осіб, які потребують постійного догляду.

За станом здоров'я

особи з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України про державну соцдопомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, про державну соцдопомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України про державну соцдопомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, про державну соцдопомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики; військові на лікування за кордон за наявності паспорту та за наявності висновку про необхідність направлення особи із складових сил оборони або сил безпеки, постраждалої у зв'язку з військовою агресією Росії проти України, на лікування за кордон і листа МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв'язку з військовою агресією Росії проти України, яких заклади охорони здоров'я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

Для навчання

Студенти українських вишів та які вступили на навчання за кордоном не мають права виїжджати за кордон. Навчання в українських вишів надає тільки право на відстрочку від мобілізації. Виїжджати можуть:

студенти та курсанти закладів освіти для проходження практичної льотної підготовки в іноземному закладі освіти або в авіаційній школі (для навчання польотів на західній авіації) з довідкою від закладу освіти України щодо направлення студента або курсанта для проходження практичної льотної підготовки в іноземному закладі освіти або в авіаційній школі, військово-обліковими документами з відміткою з ТЦК;

в іноземному закладі освіти або в авіаційній школі (для навчання польотів на західній авіації) з довідкою від закладу освіти України щодо направлення студента або курсанта для проходження практичної льотної підготовки в іноземному закладі освіти або в авіаційній школі, військово-обліковими документами з відміткою з ТЦК; курсанти-моряки – за наявності посвідчення особи моряка, довідки від закладу освіти щодо направлення курсанта для проходження практичної підготовки на судні під українським або іноземним прапором, військово-облікові документи з відповідними відмітками ТЦК.

Для допомоги ЗСУ

Щоб допомогти українському війську за кордон випускають водіїв-волонтерів, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу. Проте це відбувається тільки у випадку, якщо у чоловіка є відповідний дозвіл від Мінінфраструктури або обласних, Київською міською військовими адміністраціями не більше як на шість місяців.

Якщо чоловік пробув за кордоном довше, то Укртрансбезпека може припинити доступ ліцензіата до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки на три місяці.

Також виїхати за межу України можуть:

діячі культури (артисти, ведучі, шоумени) для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені. Це за умови, якщо вони мають дозвіл від Мінкульту;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах – з рішенням Мінмолодьспорту щодо включення до складу учасників спортивного заходу та/або спортивного змагання, листом міністра щодо участі зазначених осіб у спортивному заході та/або спортивному змаганні та перетинанні державного кордону відповідними особами.

За професією

За процесією у віці від 18 до 60 років можуть виїхати:

військові у відпустку – за наявності документів про дозвіл з військової частини, наявних дат повернення та квитків назад;

працівники дипломатичної служби, які направляються у службове або довготермінове відрядження, і члени їх сімей, які перебуватимуть разом з ними за місцем їх довготермінового відрядження. У службове відрядження – за наявності засвідчених копій наказів МЗС/закордонної дипломатичної установи України про направлення таких працівників дипломатичної служби у службове відрядження та їх дипломатичні або службові паспорти. У довготермінове відрядження – засвідчені копії наказів МЗС про переведення/призначення/направлення/відрядження таких працівників до закордонних дипломатичних установ України та їх дипломатичні або службові паспорти;

члени екіпажів кораблів;

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;

військовослужбовці – на підставі прийнятих Міністром оборони, керівником іншого створеного відповідно до закону військового формування, керівником правоохоронного органу спеціального призначення, керівником розвідувального органу рішень щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони.

Держслужбовці

Українські державні службовці можуть виїхати у відрядження, яке затверджене офіційно на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Виїхати можуть:

члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів;

керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники;

Державний секретар Кабінету Міністрів України, його перший заступник та заступники;

Керівник Апарату Верховної Ради України, його перший заступник та заступники;

державні секретарі міністерств;

Керівник Офісу Президента України та його заступники;

керівники інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їх заступники;

Голова Служби безпеки, його перший заступник та заступники;

Голова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

Голова та члени Рахункової палати;

Голова та члени Центральної виборчої комісії;

голови та члени інших державних колегіальних органів;

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники;

народні депутати України;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники;

Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники;

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники;

голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники;

судді Конституційного Суду України;

судді;

прокурори;

керівники інших державних органів та їх заступники;

депутати місцевих рад;

керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування;

керівники державних унітарних підприємств та їх заступники, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств.

Також за кордон можуть виїхати держслужбовці-жінки (у тому числі ті, які є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, одним з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів), щоб відвідати дитину віком до 18 років, яка перебуває за кордоном або для супроводу таких дітей для виїзду за межі України. Також за кордон можуть виїхати чоловіки-держслужбовців, які є:

одиноким батьком;

одиноким усиновлювачем або опікуном;

піклувальником;

прийомним батьком чи батьком-вихователем (за умови, що він не перебуває у шлюбі та самостійно виховує та утримує дитину без участі матері).

Зверніть увагу! Дуже детально про правила перетину кордону інформує Держприкордонслужба. До речі, якщо Верховна Рада проголосує за новий законопроєкт про мобілізацію, то правила перетину кордону для чоловіків призовного віку зміняться.