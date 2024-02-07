Законопроєкт 10449 про посилення мобілізації було прийнято в першому читанні більшістю голосів. Однак далі – внесення правок.

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Коли законопроєкт про мобілізацію набере чинності

Законопроєкт прийняли, однак далі є 14 днів на внесення правок. Після цього законопроєкт розглядатимуть у другому читанні.

Депутат Ярослав Железняк вважає, що його приймуть у 22 – 24 числах лютого. Він пояснив, що якщо це трапиться і законопроєкт підпишуть на початку березня, він набере чинності через місяць.

Найбільш ймовірно буде прийнято законопроєкт в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні,

– сказав він.

До слова, раніше омбудсман Дмитро Лубінець заявляв, що у законопроєкті є суперечливі норми. Зокрема він радить відрегулювати формулювання "зняття" та "виключення" з військового обліку. Також він відзначав, що у новому законопроєкті пропонують можливість тимчасово обмежити права громадянина України на виїзд з країни. Однак така норма суперечить Конституції України.

Однак вже ввечері 6 лютого Лубінець закликав депутатів ухвалити законопроєкт у першому читанні після наради з Міністром оборони України Рустемом Умєровим.

У законопроєкті немає важливої норми про ротацію

Цікаво, що у новому тексті законопроєкту про мобілізацію випустили з уваги норму про ротацію. Зокрема не вказано, коли вона має відбуватися і скільки тривати. Важливо зазначити, що законопроєкт ще можуть видозмінити.

Голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич припустив, що ймовірно, після першого читання цю норму запропонують у поправках до документа.