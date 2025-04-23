Проте трапляються випадки, коли бронювання можуть анулювати. Юрист практики військового права компанії "Приходько та партнери" Михайло Лобунько в інтерв'ю для "РБК-Україна" пояснив, як діяти у такому випадку, пише 24 Канал.

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Що робити, якщо скасували бронювання від мобілізації

Якщо ваше бронювання від мобілізації скасовано, насамперед перевірте статус вашого роботодавця.

Якщо ваше підприємство все ще вважається критичним (зарплата від 20 000 грн і без боргів), роботодавець має повторно забронювати вас через Дію впродовж 72 годин,

– зазначив юрист.

Якщо підприємство втратило критичний статус і більше не може бронювати працівників, діяти доведеться самостійно.

Коли звертатися до ТЦК та СП

У деяких випадках питання бронювання вирішуються через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Підстави для звернення:

скасування бронювання в системі Резерв+ через помилки або невідповідність в документах;

розшук або інші причини.

У такому випадку зверніться до ТЦК з підтвердженням, що ви працюєте на критично важливому підприємстві. Михайло Лобунько радить робити це разом з адвокатом.

Якщо офіційно бронювання вам у Резерв+ не надано, то є ризики зловживань,

– уточнив він.

Чи можна оскаржити скасування бронювання

За словами юриста, якщо бронювання було скасовано помилково або через можливі зловживання, необхідно звернутися за юридичною допомогою.

Також є можливість оскаржити рішення про скасування бронювання від мобілізації в судовому порядку – особливо якщо у вас є докази порушень.

Зауважимо, що у Міністерстві оборони України повідомили, що Резерв+ тепер надсилатиме пуш-сповіщення, якщо людину подали у розшук.