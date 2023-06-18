Чи можуть мобілізувати студента, аспіранта, докторанта
В Україні триває воєнний стан та мобілізація через напад Росії. Відповідно до законодавства студенти, аспіранти, докторанти мають відстрочку від служби.
Однак це не означає, що вони не можуть долучитися до ЗСУ. Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів 24 Каналу, чи можуть забрати до війська студента, аспіранта, докторанта.
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Чи можуть мобілізувати студента, аспіранта, докторанта
Таких осіб можуть забрати до армії. Але лише за власним бажанням, пояснює Юрчак. Чоловік може добровільно мобілізуватися навіть у тому разі, якщо має відстрочку. Таких випадків дуже багато, адже ніхто не може заборонити людині йти захищати рідну країну.
Відстрочка від мобілізації студентів є швидше їхнім правом, а не якимось абсолютом,
– пояснює юрист.
І додає: якщо чоловік висловлює добровільну згоду долучитися до ЗСУ, його можуть мобілізувати. Аби відстрочка у такому разі стала нечинною, він має прийти до ТЦК і СП і написати заяву про своє бажання та готовність стати добровольцем. Тоді така особа може бути мобілізованою або укласти контракт із ЗСУ та приєднатися до лав захисників.