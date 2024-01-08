Актуальне у час війни: в Україні назвали слово 2023 року

8 січня 2024, 12:20
Читать новость на русском

Джерело:

Мислово

В Україні визначили головне слово 2023 року. За версією словника сучасної української мови та сленгу "Мислово" – це мобілізація.

Цей трмін перебував у центрі суспільної дискусії протягом усього року. Зокрема, у грудні, коли уряд вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію.

Дивіться також Масштабні зміни у вишах, мобілізація студентів, реформи, НУШ: що чекає на освіту у 2024 році?

В Україні назвали слово 2023 року

Серед інших претендентів на звання слова року були такі:

  • ухилянт;
  • яйця по 17 гривень;
  • літо в Криму;
  • позиційна війна;
  • конфлікт;
  • дрон.

Єдиним словом з загальносвітового контексту у цьому списку стало ШІ (штучний інтелект). 

Зауважимо, що "Мислово" обирає слово року водинадцяте. Основними критеріями під час вибору є популярність слова та соціальна значущість.

Дивіться також Кулінарія, традиція, меню: якими цікавими українськими словами замінити запозичені

Яке слово було головним за 2022 рік

  • Словом 2022 року за версією словника "Мислово" стала фраза "русский военный корабль, иди на х*й".
  • Ця фраза була відповіддю українського захисника острова Зміїний російському окупанту.
  • Вона при цьому стала лейтмотивом спротиву України російській збройній агресії. 
Автор: Марія Волошин