Актуальне у час війни: в Україні назвали слово 2023 року
Джерело:Мислово
В Україні визначили головне слово 2023 року. За версією словника сучасної української мови та сленгу "Мислово" – це мобілізація.
Цей трмін перебував у центрі суспільної дискусії протягом усього року. Зокрема, у грудні, коли уряд вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію.
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В Україні назвали слово 2023 року
Серед інших претендентів на звання слова року були такі:
- ухилянт;
- яйця по 17 гривень;
- літо в Криму;
- позиційна війна;
- конфлікт;
- дрон.
Єдиним словом з загальносвітового контексту у цьому списку стало ШІ (штучний інтелект).
Зауважимо, що "Мислово" обирає слово року водинадцяте. Основними критеріями під час вибору є популярність слова та соціальна значущість.
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Яке слово було головним за 2022 рік
- Словом 2022 року за версією словника "Мислово" стала фраза "русский военный корабль, иди на х*й".
- Ця фраза була відповіддю українського захисника острова Зміїний російському окупанту.
- Вона при цьому стала лейтмотивом спротиву України російській збройній агресії.