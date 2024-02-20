У "Слузі народу" відреагували на скандальну заяву про дітей ухилянтів
У "Слузі народу" спростували скандальне висловлювання нардепа Вадима Івченка, яке набуло розголосу. Він заявив, що дітям ухилянтів в Україні можуть заборонити вступати до вишів.
Очільниця партії Олена Шуляк заявила, що такий абсурд ніколи не підтримають нардепи від "Слуга народу" у парламенті. І додала, що це порушення конституційного права на освіту, передає Освіта 24.
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Керівники "слуг" прокоментували скандальну заяву Івченка
Також Шуляк акцентувала на демократії в Україні й боротьбі за цінності свободи.
А те, що пропонує Івченко, більше схоже на феодальне взяття в заручники дітей,
– вважає керівниця партії.
️Тож ніхто ніколи не буде робити крайніми дітей за вчинки дорослих, резюмувала вона.
Очільник фракції "Слуги народу" у парламенті Давид Арахамія також заявив про спростування "чергового фейку, який розлетівся у ЗМІ".
Ніхто не збирається обмежувати дітей у праві на освіту. Таких планів у Верховної Ради немає, не було і не буде! Навіть в контексті змін до правил мобілізації,
– заявив Арахамія.
Зазначимо, що незабаром нардепи мають погодити у другому читанні законопроєкт №10449, який передбачатиме певні зміни для військовозобов'язаних.
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Чому виник розголос про "заборону дітям ухилянтів вступати до вишів"
- Нардеп та член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко заявив в інтерв'ю "Телеграфу", що політичне керівництво України запропонувало не дати можливості дітям ухилянтів вступати до вишів.
- Ця заява набула розголосу.
- Натомість нардепка та членкиня комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина повідомила, що жодних норм про позбавлення дітей ухилянтів права на освіту немає ні в чинному законодавстві, ні в будь-яких законопроєктах. А наведені цитати – це особисті роздуми нардепа.