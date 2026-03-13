Чи треба аспірантам щороку проходити ВЛК, щоб отримати відстрочку: пояснення юристів

Аспіранти, які мають право на відстрочку від мобілізації, не повинні щороку проходити ВЛК. Її проводять насамперед для визначення придатності до служби, а не для підтвердження права на відстрочку.

Водночас у певних ситуаціях ТЦК все ж може направити військовозобов’язаного на медичний огляд. Про це розповів юрист Владислав Дерій.

Дивіться також В одному з міст України повістки розноситимуть чиновники та представники ОСББ

Чи потрібно проходити ВЛК щороку?

Юрист пояснює, що військово-лікарська комісія потрібна для визначення придатності до військової служби, а не для підтвердження підстави відстрочки.

Якщо людина має законне право на відстрочку, зокрема через навчання в аспірантурі, її зазвичай не направляють на медичний огляд. Це пов’язано з тим, що питання придатності до служби в такому випадку не є актуальним.

Водночас Владислав Дерій наголошує, що відсутність проходження ВЛК не може бути підставою для відмови у відстрочці, якщо вона підтверджена законними документами.

Законодавство України передбачає, що право на відстрочку мають аспіранти, які навчаються на денній або дуальній формі.

Важливою умовою є те, що навчання повинно бути наступним рівнем освіти, тобто після здобуття магістерського ступеня. У такому випадку відстрочка діє на весь період навчання.

Це правило поширюється незалежно від того, чи навчається аспірант на бюджет, чи за контрактом.

Коли ТЦК все ж може направити на медкомісію?

Попри наявність відстрочки, у деяких випадках військовозобов’язаного можуть направити на ВЛК.

Зокрема, це можливо, якщо:

закінчився строк попереднього висновку медкомісії;

у документах є суперечності щодо стану здоров’я;

людина раніше була визнана обмежено придатною або тимчасово непридатною.

Також медкомісію можуть призначити після втрати підстави для відстрочки – наприклад, якщо аспірант припинив навчання або закінчив аспірантуру.

Як підтверджується відстрочка?