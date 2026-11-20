У побуті мовні помилки часто залишаються непомітними. Ми звикли до певних назв і вимовляємо їх автоматично, навіть якщо це звучить не по-українськи.

Як не помилитися з назвами засобів гігієни у ванній кімнаті та не називати їх російською, відповідно до українських словників, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Як назвати речі у ванній українською?

У ванній кімнаті ми щодня користуємося десятками звичних речей, назви яких часто, навіть не замислюючись, вимовляємо російською або суржиком. "Полотенце", "мочалка", "мыльниця", "расчєска" – такі слова міцно закріпилися в побутовому мовленні. Проте українська має власні назви для кожного з цих предметів. Зібрали добірку слів, які допоможуть говорити грамотно навіть тоді, коли йдеться про звичайні ранкові процедури.

Почнімо з найзвичніших предметів. Деякі українські відповідники ми добре знаємо, але в повсякденному спілкуванні все одно нерідко вживаємо кальковані або російські форми.

ванная комната – ванна кімната;

душевая кабіна – душова кабіна ;

; душевая лєйка – душова лійка;

Брати душ чи приймати? Здавалося б, звичайна побутова дія, але й тут є мовний нюанс. В українській мові природно звучить "брати душ", "сходити до душу" або "стати під душ". Чому звичний вислів "приймати душ" викликає зауваження мовознавців, пояснюємо в матеріалі Освіти 24.

банноє полотенцє – банний рушник;

полотєнце для ліца – рушник для обличчя;

полотєнцесушитєль – рушникосушарка;

мочалка – губка, мийка, віхоть;

мильніца – мильниця;

расчьоска – гребінець;

щьотка для волос – щітка для волосся;

зубная щьотка – зубна щітка;

зубная паста – зубна паста;

зєркало – дзеркало;

коврік для ванной – килимок для ванної;

тапочки – капці;

А ви чули слово "патинки"? Так колись називали легке взуття, зокрема хатні капці або м'які туфлі без закаблуків. Сьогодні ця назва звучить дещо незвично, проте збереглася в українській мові. Більше про це призабуте слово читайте в матеріалі 24 Каналу.

жідкоє мило – рідке мило;

гєль для душа – гель для душу;

ватниє палочки – ватні палички;

корзина для бєлья – кошик для білизни;

вєдро – відро;

туалєтная бумага – туалетний папір;

ёршик – йоржик, щітка для унітаза;

освежітель воздуха – освіжувач повітря.

Звичайно, маємо слова, які пишуться схоже, але звучать по-іншому, бо в українській мові своя фонетика. Тому не кажіть "умивальнік", "раковіна" чи "мильніца", а через "и", подібна заміна літери "є" на "е" і в словах – "фєн" та "гєль", "туалєт", не так звучить і слово "мило".

Затишна ванна кімната / Magnifik

Іноді калькування російської вимови звучить неприємніше, ніж російські слова. Шануйте своє!

Окремо про мочалку

Тут є цікавий мовний нюанс. Слово "мочалка" можна знайти й в українських словниках, зокрема СУМ-11 і СУМ-20 (СУМ – Словник української мови). Воно має позначку "розмовне" і пояснюється через слово "мачулка".

Однак у словнику слововживання "Горох" рекомендують замість "мочалка" вживати слово "губка". Також в українській є назви "мийка" та "віхоть" – ними можна назвати відповідний предмет для миття.

Тому варто враховувати, про що саме йдеться: губка для тіла, тканинна мочалка чи пристосування з волокон.

А що не так з "полотенцем"?

Російське "полотєнце" українською – рушник. І тут не потрібно вигадувати окремих назв для кожного розміру чи призначення. Є банний рушник, рушник для обличчя, рушник для рук, кухонний рушник.

До речі, український рушник має ще й особливе культурне значення: вишитий або тканий рушник супроводжував традиційні обряди, прикрашав оселю, був символом гостинності й добробуту.

Слово "полотенце" в українській мові має інше значення: так називають шматок полотна або тканини.

Отже, навіть звичайний похід до ванної кімнати може стати нагодою поповнити словниковий запас. І нехай єдиною проблемою вранці буде вибір між гарячим і прохолодним душем, а не пошук українського слова!