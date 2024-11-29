Чому молодих вчителів в Україні стає менше: причини кадрового дефіциту

Останніми роками спостерігаємо, що молоді фахівці з педагогічною освітою не прагнуть працювати в школі. Відтак вчительські колективи "старішають".

В Україні серед вчителів-предметників мало молоді. Дані кадрового "старіння" навела засновниця громадської спілки "Освіторія" Зоя Литвин, який показник та причини цього явища – пише 24 Канал.

Дивіться також Учителів яких предметів найбільше бракує у школах України

Який віковий склад педагогів у школах України

Найстрімкіше зменшується кількість педагогів до 30 років – за два роки на 22%. У школах найбільше працюють педагоги, віком від 41 до понад 60 років. Але і кількість вчителів, віком 41 – 50 років зменшилася на 15%.

Литвин повідомляє, що існує ризик подальшого старіння освітян. Причина того – неготовність у довготривалій перспективі працювати в школі. Вчителі старшого віку виявляють більшу готовність, ніж їхні молодші колеги: 71% – серед педагогів, віком 46–55 років та 42% – до 25 років.

Вікова структура вчителів у 2023 році / Інфографіка 24 Каналу

Здавалося б, у нас є потенціал поповнення вчительських лав – щороку під час вступної кампанії чимало абітурієнтів обирають педагогічні спеціальності. Проте є кілька "але",

– наголошує вона.

При виборі професії педагога в абітурієнтів виникає сумнів щодо престижу професії педагога та її рівня оплачуваності. Литвин пояснює, що через це абітурієнти, які мають високі бали, не шикуються в чергу для вступу до педагогічних закладів вищої освіти. Щоб привабити студентів у педвиші – знижується середній вступний бал.

Зоя Литвин наводить приклад бальності для вступу у 2023 – 2024 навчальному році. Серед педагогічних спеціальностей було зафіксовано найвищий вступний бал на бюджет на гуманітарні спеціальності, зокрема, середня освіта (англійська мова і зарубіжна література) – 167, а на міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 189 балів. Найнижчий вступний бал мали студенти технічних спеціальностей: середня освіта (технології та природничі науки) – 143 бали.

Раніше 24 канал писав, як працюється молодому педагогу у школі, та яку зарплату отримує вчителька. Чи є за таких умов професія вчителя привабливою для молоді.