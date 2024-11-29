В Украине среди учителей-предметников мало молодежи. Данные кадрового "старения" привела основательница общественного союза "Освитория" Зоя Литвин, какой показатель и причины этого явления – пишет 24 Канал.

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Какой возрастной состав педагогов в школах Украины

Стремительно уменьшается количество педагогов до 30 лет – за два года на 22%. В школах больше всего работают педагоги, в возрасте от 41 до более 60 лет. Но и количество учителей, в возрасте 41 – 50 лет уменьшилось на 15%.

Литвин сообщает, что существует риск дальнейшего старения педагогов. Причина тому – неготовность в долговременной перспективе работать в школе. Учителя старшего возраста проявляют большую готовность, чем их младшие коллеги: 71% – среди педагогов, в возрасте 46–55 лет и 42% – до 25 лет.

Возрастная структура учителей в 2023 году / Инфографика 24 Канала

Казалось бы, у нас есть потенциал пополнения учительских рядов – ежегодно во время вступительной кампании немало абитуриентов выбирают педагогические специальности. Однако есть несколько "но",

– подчеркивает она.

При выборе профессии педагога у абитуриентов возникает сомнение относительно престижа профессии педагога и ее уровня оплачиваемости. Литвин объясняет, что из-за этого абитуриенты, которые имеют высокие баллы, не выстраиваются в очередь для поступления в педагогические учреждения высшего образования. Чтобы привлечь студентов в педвузы – снижается средний вступительный балл.

Зоя Литвин приводит пример бальности для поступления в 2023 – 2024 учебном году. Среди педагогических специальностей было зафиксировано самый высокий вступительный балл на бюджет на гуманитарные специальности, в частности, среднее образование (английский язык и зарубежная литература) – 167, а на международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии – 189 баллов. Самый низкий вступительный балл имели студенты технических специальностей: среднее образование (технологии и естественные науки) – 143 балла.

Ранее 24 канал писал, как работается молодому педагогу в школе, и какую зарплату получает учительница. Является ли при таких условиях профессия учителя привлекательной для молодежи.