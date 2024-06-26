МОН оприлюднило наказ, який скасовує вступ на контракт в аспірантуру у 2024 році

Цьогоріч вступ на денну форму навчання за контрактом в аспірантуру скасували. Міносвіти України вже оприлюднило відповідний наказ.

У відомстві пояснюють таке рішення значною кількість вступників-чоловіків призовного віку. До слова, навчання на денній чи дуальній формі в аспірантурі надавало право на відстрочку від мобілізації.

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Вступ на денну форму навчання за контрактом в аспірантуру скасували

Тепер вступати на аспірантуру можна тільки на бюджет на денну форму, а також на заочну форму навчання. Також Міносвіти відкоригувало правила поновлення навчання в аспірантурі. У відомстві вкотре зазначають, що намагаються зробити усе, аби навчання в аспірантурі не перетворилося на корупційний інструмент уникнення мобілізації.



Наказ МОН про зміни щодо вступу в аспірантуру 2024 / скриншот наказу

Набір в аспірантуру 2024 року відбуватиметься виключно за державним замовленням. Бюджетних місць стане вдвічі більше. Вступ на навчання в аспірантурі за контрактом цього року буде можливий лише на заочній та вечірній формах. Але права на відстрочку останні не отримають.

Зауважимо, що загалом вищезгадані зміни оновлюють відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії / доктора мистецтва у 2024 році. Також зміни діють на основі Спеціального Наказу МОН, який ухвалили, зважаючи на спеціальні повноваження, надані законом "Про освіту” на період воєнного стану.

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