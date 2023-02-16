З якими викликами найбільше зіштовхуються у навчанні школярі у час війни

16 лютого 2023, 14:52
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Українські школярі у час повномасштабної війни зіштовхнулися зі значними труднощами у навчанні. Зокрема, після атак Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури нашої держави.

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів про головні виклики, з якими зараз борються учні під час навчання. 

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Шкарлет назвав найбільші виклики у навчанні школярів

Міністр розповів, що на сьогодні в Україні близько 1,6 мільйона учнів вчиться дистанційно. З них – 70 тисяч дітей з тимчасово окупованих територій. 

І додав, що найбільшими викликами під час такого формату навчання є відсутність інтернету та відключення світла. Водночас Шкарлет запевнив, що вчителі навчилися працювати і в таких умовах.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Зокрема, МОН спільно з іншими освітянами формують інтерактивні додатки, які дають змогу дітям вчитися навіть у разі відсутності інтернету. Також в Україні суттєво розширили склад електронних бібліотек. Учні можуть користуватися 1335 примірниками, які охоплюють усі предмети. 

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У школах можуть з'явитися нові предмети

  • Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак анонсував появу в школах України нових курсів для учнів.
  • Зокрема, планують запровадити два предмети – основи тактичної медицини та основи тактичної підготовки.
  • Над цим працює Інститут модернізації змісту освіти, який відповідає за зміст та за наповнення цих дисциплін.
  • Бабак вважає, що викладання цих предметів можна буде реалізувати за допомогою ветеранів, які брали участь у війні, або за допомогою бійців територіальної оборони.
Автор: Марія Волошин