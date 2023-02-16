С какими вызовами больше всего сталкиваются в учебе школьники во время войны
Украинские школьники во время полномасштабной войны столкнулись со значительными трудностями в учебе. В частности, после атак России по объектам энергетической инфраструктуры нашего государства.
Глава Минобразования Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона рассказал о главных вызовах, с которыми сейчас борются ученики во время учебы.
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Шкарлетт назвал наибольшие вызовы в обучении школьников
Министр рассказал, что на сегодняшний день в Украине около 1,6 миллиона учеников учится дистанционно. Из них – 70 тысяч детей с временно оккупированных территорий.
И добавил, что самыми большими вызовами во время такого формата обучения является отсутствие интернета и отключение света. В то же время, Шкарлет заверил, что учителя научились работать и в таких условиях.Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.
В частности, МОН совместно с другими педагогами формируют интерактивные приложения, позволяющие детям учиться даже в случае отсутствия интернета. Также в Украине значительно расширили состав электронных библиотек. Ученики могут использовать 1335 экземпляров, охватывающих все предметы.
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В школах могут появиться новые предметы
- Председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак анонсировал появление в школах Украины новых курсов для учеников.
- В частности, планируется ввести два предмета – основы тактической медицины и основы тактической подготовки.
- Над этим работает Институт модернизации содержания образования, отвечающий за содержание и наполнение этих дисциплин.
- Бабак считает, что преподавание этих предметов можно будет реализовать с помощью ветеранов, участвовавших в войне, или с помощью бойцов территориальной обороны.