МОН надало рекомендації щодо організації навчання: що запам'ятати вчителям і учням
Джерело:МОН України
Міністерство освіти і науки України надало освітянам рекомендації щодо організації роботи у час війни. Зокрема, як організовувати навчальний процес та вибирати форми і методи навчання.
Так, МОН радить вчителям не перевантажувати учнів. При цьому бажано не давати школярам опрацьовувати складні завдання та великий матеріал.
Дивіться також Освітнє диво: як трансформують українську освіту до 2030 року
МОН надало рекомендації щодо організації навчання
Педагогам радять подавати інформацію дозовано та ставитися до учнів з розумінням. Бажано також мінімізувати домашні завдання і самостійні (контрольні) роботи.
При цьому у Міносвіти нагадують: тривалість виконання завдань для самопідготовки учнів у позанавчальний час не має перевищувати:
- 1 години – у 3 – 5 класах;
- 1,5 години – у 6 – 9 класах;
- 2 години – у 10 – 11 (12) класах.
- Учням 1 – 2 класів взагалі не рекомендували давати такі завдання.
Вчителям також порадили дозволити собі гнучкість у плануванні та модифікації навчальної діяльності. Усе тому, що варто враховувати повітряні тривоги та відмінність у тривалості подання матеріалу під час очного та онлайн навчання.
Сигналами повітряної тривоги теж не радять нехтувати ні учням, ні вчителям. Педагоги до того ж повинні обережно ставитися до тем родини, дому, домашніх улюбленців (діти могли їх утратити).
Читайте Навчальна програма в українських школах зазнає змін
Чи повинен школяр йти до школи після нічної повітряної тривоги
- Якщо школяр виснажений через нічну повітряну тривогу чи й звуки обстрілів, він може вранці не йти до школи.
- Надолужити втрачені знання буде простіше після відновлення сил, вважає очільник МОН Оксен Лісовий.
- Міністр зауважив: навіть якщо в школі є укриття, дітям, які не спали вночі, краще відпочити вдома, аби відновити сили. А надолужити пропущений матеріал вони можуть завдяки, наприклад, Всеукраїнській школі онлайн.