Так, МОН советует учителям не перегружать учеников. При этом желательно не давать школьникам прорабатывать сложные задания и большой материал.
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МОН предоставило рекомендации по организации обучения
Педагоги советуют подавать информацию дозированно и относиться к ученикам с пониманием. Желательно также минимизировать домашние задания и самостоятельные (контрольные) работы.
При этом в Минобразования напоминают: продолжительность выполнения задач для самоподготовки учеников во внеучебное время не должна превышать:
- 1 час – в 3 – 5 классах;
- 1,5 часа – в 6 – 9 классах;
- 2 часа – в 10 – 11 (12) классах.
- Ученикам 1 – 2 классов вообще не рекомендовали давать следующие задачи.
Учителям также посоветовали позволить себе гибкость в планировании и модификации учебной деятельности. Все потому, что следует учитывать воздушные тревоги и отличие в продолжительности подачи материала во время очного и онлайн обучения.
Сигналами воздушной тревоги тоже не советуют пренебрегать ни учениками, ни учителями. Педагоги к тому же должны осторожно относиться к темам семьи, дома, домашних питомцев (дети могли их потерять).
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Должен ли школьник идти в школу после ночной воздушной тревоги
- Если школьник истощен из-за ночной воздушной тревоги или звуков обстрелов, он может утром не идти в школу.
- Настаивать потерянные знания будет проще после восстановления сил, считает глава МОН Оксен Лисовой.
- Министр отметил: даже если в школе есть укрытие, детям, которые не спали ночью, лучше отдохнуть дома, чтобы восстановить силы. А наверстать пропущенный материал они могут благодаря, например, Всеукраинской школе онлайн.