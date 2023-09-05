Так, МОН советует учителям не перегружать учеников. При этом желательно не давать школьникам прорабатывать сложные задания и большой материал.

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МОН предоставило рекомендации по организации обучения

Педагоги советуют подавать информацию дозированно и относиться к ученикам с пониманием. Желательно также минимизировать домашние задания и самостоятельные (контрольные) работы.

При этом в Минобразования напоминают: продолжительность выполнения задач для самоподготовки учеников во внеучебное время не должна превышать:

1 час – в 3 – 5 классах;

1,5 часа – в 6 – 9 классах;

2 часа – в 10 – 11 (12) классах.

Ученикам 1 – 2 классов вообще не рекомендовали давать следующие задачи.

Учителям также посоветовали позволить себе гибкость в планировании и модификации учебной деятельности. Все потому, что следует учитывать воздушные тревоги и отличие в продолжительности подачи материала во время очного и онлайн обучения.

Сигналами воздушной тревоги тоже не советуют пренебрегать ни учениками, ни учителями. Педагоги к тому же должны осторожно относиться к темам семьи, дома, домашних питомцев (дети могли их потерять).

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