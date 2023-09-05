Так, МОН радить вчителям не перевантажувати учнів. При цьому бажано не давати школярам опрацьовувати складні завдання та великий матеріал.

Дивіться також Освітнє диво: як трансформують українську освіту до 2030 року

МОН надало рекомендації щодо організації навчання

Педагогам радять подавати інформацію дозовано та ставитися до учнів з розумінням. Бажано також мінімізувати домашні завдання і самостійні (контрольні) роботи.

При цьому у Міносвіти нагадують: тривалість виконання завдань для самопідготовки учнів у позанавчальний час не має перевищувати:

1 години – у 3 – 5 класах;

1,5 години – у 6 – 9 класах;

2 години – у 10 – 11 (12) класах.

Учням 1 – 2 класів взагалі не рекомендували давати такі завдання.

Вчителям також порадили дозволити собі гнучкість у плануванні та модифікації навчальної діяльності. Усе тому, що варто враховувати повітряні тривоги та відмінність у тривалості подання матеріалу під час очного та онлайн навчання.

Сигналами повітряної тривоги теж не радять нехтувати ні учням, ні вчителям. Педагоги до того ж повинні обережно ставитися до тем родини, дому, домашніх улюбленців (діти могли їх утратити).

Читайте Навчальна програма в українських школах зазнає змін

Чи повинен школяр йти до школи після нічної повітряної тривоги