Як забезпечити якісну освіту в умовах війни: 4 стратегічні завдання
Джерело:МОН України
У час повномасштабної війни найголовнішим є питання безпеки. Тож в Україні активно облаштовують надійні укриття у навчальних закладах, аби діти могли вчитися очно там, де це зараз можливо.
Голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак під час "Форуму якості освіти 2023" заявив, що в Україні паралельно працюють над забезпеченням якісної освіти, адже вона – основа відновлення держави. Він також уточнив, як забезпечити якісну освіту в умовах війни задля перемоги.
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Як забезпечити якісну освіту в умовах війни
Руслан Гурак презентував чотири стратегічні завдання, які покликані забезпечити якісну освіту у час війни. Це:
- удосконалення системи зворотного зв'язку про якість освітньої політики;
- розбудова внутрішньої і зовнішньої системи забезпечення якості освіти;
- формування ефективної мережі закладів освіти;
- актуалізація систему оцінювання вчителів.
У Міносвіти також зазначили, що під час форуму учасники сформулювали бачення оцінювання освітньої діяльності, проведення інституційних аудитів шкіл та аналізу діяльності громад щодо забезпечення якості освіти. І напрацювали кроки для організації навчання "без освітніх втрат", а також запропонували нову модель оцінювання професійної діяльності вчителя. Про це обіцяють розповідати згодом детально.
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Скільки коштів заклали у проєкті держбюджету на 2024 рік на освіту
- Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2024 рік. На освіту заклали загалом 178,8 мільярда гривень.
- З них 148,5 мільярда гривень – загальний фонд Міносвіти. Це майже на 22% більше, ніж 2023 року.
- На що скерують кошти, закладені в держбюджеті-2024 на освіту, читайте за посиланням.
- До слова, міністр Лісовий наголосив, що саме аудиторне навчання є найкращим інструментом з подолання освітніх втрат, розривів та проблем якості освіти.