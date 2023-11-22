"Українська є обов'язковою для ЗСУ": Кремінь готовий допомогти військовим

Чимало військових сьогодні спілкується українською мовою. І, незалежно від того, чи це бойові позиції, чи це приватне спілкування, українська стала переважати.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. І додав, що з початку повномасштабного вторгнення фактор мови – це ще й фактор безпеки нашої ідентичності і культури.

Дивіться також Перехід на українську мову є рекордним за всі роки української незалежності, – Кремінь

"Українська є обов'язковою для ЗСУ"

Мовний омбудсмен наголосив: зараз фактор мови – це маркер "свій-чужий".

І військові з передової неодноразово говорили про те, що там, де чуєш російську мову, перша реакція – це постріл. Тому українська стала дійсно фактором безпеки, злагодженості і розуміння,

– зазначив Кремінь.

Він додав, що готовий допомогти тим військовим, які тільки переходять на українську, з кращими можливостями.

Давайте не забувати про те, що боротьба на фронті відбувається і за те, якою мовою ми будемо спілкуватися. Всі ми розуміємо, що таке пазурі "русскава міра" і яка основна мета російського окупанта – не тільки знищення нашої культури, мови, ідентичності, але й знищення українців,

– зауважив мовний омбудсмен.

І наголосив, що українська є обов'язковою для ЗСУ.

Тарас Кремінь також розповідав, чому не варто вживати словосполучення "російськомовні українці".