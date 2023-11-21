"Чи можна назвати українцями тих, хто говорить російською": мовний омбудсмен чітко відповів

21 листопада 2023, 20:28
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Мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що не варто вживати поняття "російськомовні українці". Адже воно штучно нав'язане.

Кремінь при цьому наголосив: усі ми – громадяни України. І додав, що поняття "російськомовний українець" – це маркер, запроваджений російською ідеологією.

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Чи можна назвати українцями тих, хто говорить російською

Кремінь при цьому зауважив: саме про це йдеться у рішенні Конституційного Суду України. 

Мовний омбудсмен також повідомив, що в Україні треба ухвалити Програму сприяння опануванню української мови як державної.

І додав: українська є обов'язковою для Збройних Сил України та панівною у всіх сферах життя. 

І незалежно від того, чи це національні спільноти, чи це іноземці, всі повинні володіти українською мовою на території Української Держави. Адже це мова освітнього процесу та майбутнього. І це свідомий вибір мови незламної нації,
– зауважив мовний омбудсмен.

Чому не варто українців називати "російськомовними"

  • Свого часу Уповноважений із захисту державної мови вже розповідав, чому не варто українців називати "російськомовними".
  • За словами Тараса Кременя, це поняття – один із наративів російської пропаганди. Його кремль роками використовував для внутрішнього розколу української нації.
  • Росія постійно насаджувала міф про те, що Україна – неоднорідна, поділена на українськомовні та російськомовні регіони, додав мовний омбудсмен.
  • Також повідомив: у рішенні Конституційного Суду України від 14 липня 2021 року мовиться про те, що є громадяни України, які свого часу були зросійщені.
Автор: Марія Волошин