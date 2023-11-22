Перехід на українську мову є рекордним за всі роки української незалежності, – Кремінь
Інтерес до української мови є рекордним за всі роки української незалежності. Як і перехід на українську.
Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. І додав, що у нашій єдності, в розумінні, підтримці один одного і, звичайно, в лютій боротьбі проти російського ворога – наша перемога та успіх.
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Перехід на українську є рекордним за всі роки української незалежності
Кремінь заявив: українська мова насправді захищена законом. Але для того, щоб вона була насправді захищена, – треба, щоб нею спілкувалися усі. І цьому треба максимально сприяти.
З початку повномасштабного вторгнення ми організували понад п'ятсот безкоштовних локацій з опанування української мови як державної. Всі вони мають волонтерський характер,
– розповів мовний омбудсмен.
Також додав, що у різних регіонах України ухвалили близько сотні регіональних програм. Тепер важливо, щоб місцева влада контролювала процес виконання цих програм, слідкувала за дерусифікацією зовнішньої реклами, оголошень і вивісок тощо.
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Чи можна назвати українцями тих, хто говорить російською
- Тарас Кремінь також заявив, що не варто вживати поняття "російськомовні українці".
- Воно штучно нав'язане.
- Мовний омбудсмен при цьому наголосив: усі ми – громадяни України.
- Натомість поняття "російськомовний українець" – це маркер, запроваджений російською ідеологією.