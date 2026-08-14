Працівницю київського вишу покарали за російську мову
Керівницю структурного підрозділу одного з київських вишів покарали за спілкування російською мовою. На неї склали відповідний протокол про адміністративне правопорушення.
Про це повідомив представник Уповноваженої із захисту державної мови Ігор Спірідонов у фейсбуці.
За що покарали працівницю вишу
Епізод зафіксували наприкінці липня цього року.
Під час телефонної розмови з громадянкою з питань реєстрації звернення та документообігу працівниця застосовувала недержавну (російську) мову, а також зверталася нею до колеги,
– уточнив Спірідонов.
І додав, що розмова була належним чином зафіксована громадянкою та надіслана на адресу Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови.
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Представник Уповноваженої із захисту державної мови при цьому нагадав, що робочою мовою діяльності підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності, зокрема мовою робочого спілкування, є державна мова.
Застосування мови держави-агресора замість державної під час виконання службових обов'язків у закладах освіти, зокрема вищої, є принципово неприпустимим і становить порушення встановлених законом вимог,
– резюмував він.
Якою мовою не можна спілкуватися у шкільних чатах
- У школах України педагоги повинні використовувати державну мову не лише під час уроків, а й під час перерв та виховних заходів. Також – у межах іншої комунікації під час освітнього процесу, повідомляють в Уповноваженої із захисту державної мови.
- Батьки є учасниками освітнього процесу, а листування з учителями та адміністрацією щодо організації навчання, за словами Уповноваженої, не належить до приватного спілкування. Тому офіційна комунікація у класних і робочих чатах, яка стосується навчання та організації освітнього процесу, має відбуватися державною мовою.
- Сфери приватного спілкування це не стосується.