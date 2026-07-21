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Освіта Освіта в Україні У Києві вчителька ввімкнула на уроці мультфільм російською: чи покарали її
21 липня, 18:25
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У Києві вчителька ввімкнула на уроці мультфільм російською: чи покарали її

Марія Волошин

У Києві вчителька одного з ліцеїв ввімкнула учням для перегляду мультфільм із російським озвученням. Ситуація сталася на уроці у першому класі.

Її оштрафували за порушення мовного законодавства, повідомила Уповноважена із захисту державної мови. Сума штрафу – 3400 гривень.

Що відомо про ситуацію 

Представник омбудсменки Ігор Спірідонов розповів, що скаргу отримав від батька одного з учнів – ветерана російсько-української війни.

Вчителька визнала порушення. Однак вона заявила, що використання мультфільму російською мовою мало "виховну мету". Каже: звук "був приглушений", а учні "не заперечували".

Натомість Спірідонов наголосив, що такі пояснення є неприйнятними, а поведінка педагога неприпустима. Навіть з "виховною метою".

Використання мови держави-агресора, зокрема в освіті, є грубим та неприпустимим порушенням законодавства. Так само не може бути виправданням те, що діти "не були проти". Це обов'язок закладу освіти, адміністрації та педагогічних працівників – забезпечити освітній процес державною мовою, 
– заявив він.

Внаслідок цього вчителька отримала штраф у розмірі 3400 гривень Сплатила його того самого дня. 

Спірідонов при цьому зазначив, що цей штраф є чітким сигналом того, що у сфері освіти не буде легковажного ставлення до порушень мовного законодавства. Зокрема зараз, коли українські діти живуть і навчаються в умовах війни, розв'язаної Росією. 

Як розв'язати мовне питання у школах

  • Мовне питання, зокрема вживання російської мови у закладах освіти, часто викликає чимало суперечок. Деякі батьки кажуть, що не варто забороняти дітям спілкуватися цією мовою, бо вони її чують вдома.
  • Альона Рутковська – вчителька англійської мови, докторка філософії – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, як боротися з цією проблемою. Педагогиня зазначає, що мовне питання дуже складне.
  • Ми в закладі освіти вважаємо, що дуже важливо мати позицію м'якої, лагідної українізації. Якщо йде тиск – одразу виникає супротив. Це має бути свідомий вибір.

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