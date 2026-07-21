У Києві вчителька ввімкнула на уроці мультфільм російською: чи покарали її
У Києві вчителька одного з ліцеїв ввімкнула учням для перегляду мультфільм із російським озвученням. Ситуація сталася на уроці у першому класі.
Її оштрафували за порушення мовного законодавства, повідомила Уповноважена із захисту державної мови. Сума штрафу – 3400 гривень.
Що відомо про ситуацію
Представник омбудсменки Ігор Спірідонов розповів, що скаргу отримав від батька одного з учнів – ветерана російсько-української війни.
Вчителька визнала порушення. Однак вона заявила, що використання мультфільму російською мовою мало "виховну мету". Каже: звук "був приглушений", а учні "не заперечували".
Натомість Спірідонов наголосив, що такі пояснення є неприйнятними, а поведінка педагога неприпустима. Навіть з "виховною метою".
Використання мови держави-агресора, зокрема в освіті, є грубим та неприпустимим порушенням законодавства. Так само не може бути виправданням те, що діти "не були проти". Це обов'язок закладу освіти, адміністрації та педагогічних працівників – забезпечити освітній процес державною мовою,
– заявив він.
Внаслідок цього вчителька отримала штраф у розмірі 3400 гривень Сплатила його того самого дня.
Спірідонов при цьому зазначив, що цей штраф є чітким сигналом того, що у сфері освіти не буде легковажного ставлення до порушень мовного законодавства. Зокрема зараз, коли українські діти живуть і навчаються в умовах війни, розв'язаної Росією.
Як розв'язати мовне питання у школах
- Мовне питання, зокрема вживання російської мови у закладах освіти, часто викликає чимало суперечок. Деякі батьки кажуть, що не варто забороняти дітям спілкуватися цією мовою, бо вони її чують вдома.
- Альона Рутковська – вчителька англійської мови, докторка філософії – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, як боротися з цією проблемою. Педагогиня зазначає, що мовне питання дуже складне.
- Ми в закладі освіти вважаємо, що дуже важливо мати позицію м'якої, лагідної українізації. Якщо йде тиск – одразу виникає супротив. Це має бути свідомий вибір.